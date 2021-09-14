Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс, 17-летняя Сэм, публично пожаловалась на свою мать.

На личной странице в TikTok девушка опубликовала видео, в котором назвала жизнь в материнском доме адом. Сэм заявила, что там ее постоянно оскорбляли и унижали.

Тогда девушка ненавидела себя, а ее жизнь изменилась лишь после переезда к отцу.

— Я проводила дни без еды и сна, в безумной депрессии, ненавидела школу и все такое… Теперь я наконец-то выехала из адского дома, пережила духовное пробуждение. Я завела двух кошек, счастливая и свободная, полная любви к себе и бросила школу, — заявила девушка.

Такое заявление Сэм очень расстроило 50-летнюю Дениз. По словам инсайдеров, Ричардс установила в доме нормальные правила, которых Сэм должна была придерживаться.

Но они не устраивали девушку, поэтому она решила жить с отцом, который во всем ее поддерживает, все позволяет и одобряет ее поведение.

Напомним, что Чарли Шин и Дениз Ричардс находились в отношениях с 2002 по 2006 год. Причиной своего развода пара назвала непримиримые разногласия. Актеры имеют двух общих дочерей: 17-летнюю Сэм и 16-летнюю Лолу.

У Чарли Шина также есть 12-летние сыновья-близнецы Боб и Макс от брака с актрисой Брук Мюллер, с которой он был женат с 2008 по 2011 год. Кроме этого, актер имеет 36-летнюю внебрачную дочь Кассандру.

56-летний Чарли Шин стал популярным благодаря участию в съемках фильмов Красный рассвет, Взвод, Уолл-стрит и Горячие головы. Также он известен многочисленными скандалами, драками, злоупотреблением наркотиками и алкоголем.

Дениз Ричардс в 2011 году удочерила девочку по имени Элоиз. С 2018 года актриса замужем за Аароном Файперсом.

Дениз участвовала в таких лентах как Звездный десант, Дикость, И целого мира мало.

Фото: Сэм Шин