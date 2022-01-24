Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь. Звезда пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке.

Смелым образом Наоми поделилась в своем Instagram. В кадре она позирует в рубашке, которая декорирована кристаллами, пальто, широких штанах и солнцезащитных очках. Также ее образ дополнила сумка, расшитая камнями. При всем при этом у Кэмпбелл виднелись соски.

В подписи к снимку 51-летняя модель поздравила британского дизайнера Кима Джонса, который является креативным директором мужской линии Dior.

Пользователи сети оценили откровенный образ Наоми, засыпав ее комплиментами.

Выглядишь потрясающе!

Ты мое вдохновение!

Красивая легендарная муза.

Действительно супермодель.

Очень смело и красиво.

Модный образ!

Ты всегда отлично выглядишь!

Ты мой кумир! Твой стиль уникальный!

Это потрясающе.

Мне нравится твой лук!

Это стиль, — пишут в комментариях Кэмпбелл.

Ранее Наоми Кэмпбелл призналась, какую жертву принесла ради карьеры. По словам артистки, она пожертвовала семьей ради больших модельных контрактов — ей не удалось найти свою вторую половинку.

Модель работает на подиумах с 15 лет. Она встречалась со многими известными мужчинами, с некоторыми из них даже была обручена, однако до свадьбы дело не дошло.