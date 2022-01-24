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В рубашке с кристаллами: Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь

24 января 2022, 12:00
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
В рубашке с кристаллами: Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь
Источник: Depositphotos

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь. Звезда пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке.

Смелым образом Наоми поделилась в своем Instagram. В кадре она позирует в рубашке, которая декорирована кристаллами, пальто, широких штанах и солнцезащитных очках. Также ее образ дополнила сумка, расшитая камнями. При всем при этом у Кэмпбелл виднелись соски.

В подписи к снимку 51-летняя модель поздравила британского дизайнера Кима Джонса, который является креативным директором мужской линии Dior.

Пользователи сети оценили откровенный образ Наоми, засыпав ее комплиментами.

  • Выглядишь потрясающе!
  • Ты мое вдохновение!
  • Красивая легендарная муза.
  • Действительно супермодель.
  • Очень смело и красиво.
  • Модный образ!
  • Ты всегда отлично выглядишь!
  • Ты мой кумир! Твой стиль уникальный!
  • Это потрясающе.
  • Мне нравится твой лук!
  • Это стиль, — пишут в комментариях Кэмпбелл.
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Ранее Наоми Кэмпбелл призналась, какую жертву принесла ради карьеры. По словам артистки, она пожертвовала семьей ради больших модельных контрактов — ей не удалось найти свою вторую половинку.

Модель работает на подиумах с 15 лет. Она встречалась со многими известными мужчинами, с некоторыми из них даже была обручена, однако до свадьбы дело не дошло.

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Наомі Кемпбелл
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