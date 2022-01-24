Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь. Звезда пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке.
Смелым образом Наоми поделилась в своем Instagram. В кадре она позирует в рубашке, которая декорирована кристаллами, пальто, широких штанах и солнцезащитных очках. Также ее образ дополнила сумка, расшитая камнями. При всем при этом у Кэмпбелл виднелись соски.
В подписи к снимку 51-летняя модель поздравила британского дизайнера Кима Джонса, который является креативным директором мужской линии Dior.
Пользователи сети оценили откровенный образ Наоми, засыпав ее комплиментами.
- Выглядишь потрясающе!
- Ты мое вдохновение!
- Красивая легендарная муза.
- Действительно супермодель.
- Очень смело и красиво.
- Модный образ!
- Ты всегда отлично выглядишь!
- Ты мой кумир! Твой стиль уникальный!
- Это потрясающе.
- Мне нравится твой лук!
- Это стиль, — пишут в комментариях Кэмпбелл.
Ранее Наоми Кэмпбелл призналась, какую жертву принесла ради карьеры. По словам артистки, она пожертвовала семьей ради больших модельных контрактов — ей не удалось найти свою вторую половинку.
Модель работает на подиумах с 15 лет. Она встречалась со многими известными мужчинами, с некоторыми из них даже была обручена, однако до свадьбы дело не дошло.