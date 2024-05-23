Голливудский актер Джереми Реннер поделился подробностями об опасном инциденте со снегоуборочной машиной. Звезда Marvel прикладывал максимальные усилия, чтобы просто дышать.

Джереми Реннер вспомнил об инциденте со снегоуборочной машиной

Так, в интервью The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Джереми заявил, что извлек урок с опасной ситуации. Актер признался, что в результате аварии был проверен на прочность как психически, так и физически, ведь он провел 45 минут на льду, прежде чем ему оказали помощь.

— Мне приходилось выдыхать со всей силы, чтобы втянуть воздух обратно. Я не знал, что у меня пробито легкое, и я просто должен был дышать, — считает Реннер.

Актер напомнил, что в результате инцидента у него сломано 38 костей, и у него много титана в теле.

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— Половина моего лица — металл. Вся правая сторона моей спины — металлическая, — добавил Джереми.

Напомним, что Реннер спасал своего племянника от снегоуборочной машины в начале 2023 года. Как оказалось, актер попал под автомобиль и получил огромное количество серьезных травм. Кстати, актер заявил, что готов еще раз такое пережить, если снова будет нужда спасти племянника.