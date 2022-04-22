Известный футболист Криштиану Роналду показал домашнее фото с семьей и новорожденной дочерью. Он также прокомментировал свое состояние после трагического инцидента с гибелью близнеца.

Снимком звезда футбола поделился в Instagram, и заявил, что он и Джорджина Родригес забрали свою девочку домой.

— Джио и наша малышка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что приветствовали в этом мире, — заявил Криштиану.

Еще в октябре 2021 года 37-летний футболист и 28-летняя Родригес объявили, что ждут близнецов. Однако у семьи случилось горе — один из новорожденных малышей скончался.

— С глубочайшей грустью мы должны сообщить, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут чувствовать любые родители. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя, — заявил Криштиану в Instagram.

Теперь у футболиста пятеро детей — Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео Роналду от суррогатной матери, Алана Мартина от Джорджины и новорожденная девочка.