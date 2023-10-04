В штурмовом бою вблизи села Работино, на Запорожском направлении, погиб украинский музыкант и военный Андрей Чепиль (позывной Крис).

Об этом сообщила пресс-служба организации Пласт.

Андрей Чепиль погиб 28 июня вместе с еще тремя побратимами во время выполнения боевого задания по штурму вражеской позиции.

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Забрать тела погибших удалось только через четыре недели, когда линия боевых столкновений была отодвинута в сторону армии РФ.

В конце июля остатки тел передали на ДНК-экспертизу, но только сейчас удалось идентифицировать, что останки принадлежат Чепилю.

Что известно об Андрее Чепиле

Андрей Чепиль родом из Ивано-Франковска. В 2001 году вместе со старшим братом Виталием и младшим Орестом присоединился ко скаутской организации Пласт.

Чепиль играл на саксофоне и был вокалистом. Проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при президентском полку.

Был участником кавер-групп Frisson Band, Smerichka и трембитарем в фолк-рок группе КораЛЛІ. Осенью 2021 года Андрей женился на музыкантке Богдане Кинаш.

После полномасштабного вторжения войск РФ в марте 2022 года музыкант вступил в ряды ВСУ.

Сначала участвовал в боевых действиях на Харьковщине, возле Изюма и Купянска. Впоследствии по собственной инициативе перевелся в 47 отдельную механизированную бригаду Магура.

Чепиль участвовал в специализированных военных учениях в Германии, где учился управлять боевой машиной Bradley. Был главным сержантом взвода, командиром боевой машины, также исполнял обязанности командира взвода.

Фото: Андрей Чепиль