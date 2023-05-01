На Adidas подали в суд за сотрудничество с Канье Уэстом

Акционеры компании Adidas подали коллективный иск против бренда из-за сотрудничества со скандальным Канье Уэстом. Совладельцы производителя одежды считают, что Adidas нужно было раньше разорвать контракт с музыкантом.

На фоне антисемитских высказываний Канье, акции Adidas резко упали в цене. На этом также сказалось и снятие с продажи бренда Yeezy, который принадлежит реперу. Производитель уже отреагировал на обвинения.

— Мы категорически отвергаем эти необоснованные претензии, а компания примет все необходимые меры для решительной защиты от них, — заявили представители Adidas.

Иск подан в США, и в нем не участвует Канье в качестве обвинителя.

Напомним, что Adidas разорвал контракт с артистом в октябре 2022 года — всего за один день Канье Уэст потерял $2 млрд после антисемитских обвинений. Ранее он назвал движение Black Lives Matter аферой, а затем и вовсе выразил свою любовь к Путину и Гитлеру. Впрочем, сам артист не стал бедным на фоне отказа в сотрудничестве с мировыми брендами.

Ранее Adidas предупреждала о финансовых трудностях — производитель может потерять до $1,2 млрд на нераспроданных товарах Yeezy, а также наблюдались первые убыточные финансовые кварталы за последние 30 лет.