Украинская певица Вера Брежнева рассказала о жизни с мужем, музыкальным продюсером Константином Меладзе.

Вера призналась, что не заметила как с годами стала железной леди, но сейчас она расслабилась благодаря своему мужу и по совместительству продюсеру, и отдала ему бразды правления.

— Большой плюс в том, что мы занимаемся одним делом, поэтому нам легче понимать друг друга, — отметила артистка.

Вера рассказала, что хорошо знает привычки мужа и когда Меладзе работает, то его лучше не трогать.

— Я, например, знаю, что когда мастер пишет песни, то его лучше не трогать. Я занимаюсь своими делами. Но это тоже пришло не сразу, это пришло с опытом, — поделилась певица.

Брежнева отметила, что рецепта идеальных отношений и жизни с ней не существует, хотя ей кажется, что она самая простая и понятная женщина.

— Мы вместе очень любим поесть. Я люблю вкусную и здоровую еду, в том числе и грузинскую кухню. Кроме роботы, это также один из наших общих интересов, — сказала артистка.

Вера Брежнева и Константин Меладзе знакомы еще со времен, когда певица была участницей группы ВИА Гра — с 2002 года.

В 2015 году влюбленные сыграли тайную свадьбу в Италии, до этого не афишируя свои отношения.