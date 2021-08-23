Собрать топ-30 крутых песен от украинских артистов к 30-летию со Дня Независимости не оставляет труда. Скорее более сложно выделить из огромного количества эпохальных треков только 30.

За 30 лет независимости Украины наша музыка переживала целый ряд потрясений. Это и безденежье 1990-х, и политические баталии 2000-х, и Революция Достоинства, война и много других событий.

30 самых значимых песен за историю независимости Украины для Фактов ICTV собрал музыкальный блогер и ведущий Ваня Рассел.

Океан Эльзы — Така, як ти

Бумбокс — Вахтерам

Тина Кароль — Україна — це ти

— Возможно, многие не знают, но песня Україна — це ти входит в школьную программу. Одна из самых патриотичных песен за последнее десятилетие. Похвально, что популярные украинские исполнители хотят создавать песни вне времени, — рассказывает блогер.

Злата Огневич — Pray For Ukraine

KAZKA — Плакала

Go-A — SHUM

ВВ — Весна

Скрябин — Мама

ONUKA — Vidlik

Плач Иеремии — Вона

Пара Нормальных — Happy End

Виктор Павлик — Город зеленого цвета

Джамала — 1944

Ирина Билык — А я плыву

— Легендарный трек Ирины Билык, который стал действительно хитом в Украине. Эта песня — пример качественной популярной музыки 90-х. Клип на эту композицию был одним из первых, где использовали компьютерную графику. У меня эта песня ассоциируется с хит-парадом Территория А — той самой колыбелью украинской музыки, благодаря которой в нашей стране появилась множество крутых звезд, — рассказывает блогер.

Monatik — Кружит

Катя Чили и Тартак — Понад хмарами

Евгения Власова — Я — живая река

Скрябин и Ирина Билык — Мовчати

Нина Матвиенко — Квітка-душа

— Заглавная песня из мюзикла Сорочинская ярмарка. Пусть Нина Матвиенко и не снималась в этом мюзикле, но ее голос и песня сумели передать ту самую атмосферу гоголевских произведений. Без этой песни не обходится ни одно школьное мероприятие по всей Украине. Что и подчеркивает ее знаковость, — рассказывает блогер.

The Hardkiss — Stones

Александр Пономарев — Я люблю тільки тебе

Павел Зибров — Хрещатик

— Я считаю Хрещатик знаковой песней из украинской музыки середины 90-х. Тогда до музыки никому не было дела, индустрии клипов не было. Поэтому поездка Павла Зиброва на кабриолете по главной улице Киева выглядит весьма эффектно. Песня стала достаточно знаковой для столицы, ее знает практически каждый. И текст песни актуален по сей день, — рассказывает Ваня Рассел.

Mad Heads – Надія є

Братья Гадюкины — Файне місто Тернопіль

Аква Вита — А тепер усе інакше

Руслана — Дикі танці

— Первая победа Украины на Евровидении. Ее принесла песня Дикі танці. Композиция стала визитной карточкой Русланы на долгие годы. Одноименный альбом исполнительницы, наполненный симбиозом древних этнических гуцульских мотивов и новой поп-музыки, стал пятикратно платиновым, было продано более 500 тыс. экземпляров. И стоит отметить, что в основном это заслуга одной песни – Дикі танці, — отметил Ваня Рассел.

ONUKA — Місто

Без обмежень — Зорі запалали

Сергей Бабкин — Де би я

ВВ — Країна мрій