Итальянскую группу Maneskin, которая недавно победила в ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, обвинили в плагиате.

Об этом заявили музыканты группы из Нидерландов The Vendettas во время прямого эфира на одном из немецких телеканалов.

По словам участника The Vendettas Йориса Лиссенса, песня Zitti E Buoni итальянской группы Maneskin — это плагиат на его трек You want it, you got it, записанный в 1994 году.

— Теперь вопрос в том, идет ли речь о плагиате. Естественно, эти молодые люди еще не родились во времена нашей группы. Но, как сказали Maneskin, рок-н-ролл никогда не умирает, — заявил он.

Победители конкурса Евровидение в настоящее время никак не отреагировали на это заявление.

Ранее солиста итальянской группы Maneskin Дамиано Давида обвинили в употреблении наркотиков во время Евровидения 2021, однако это оказалось неправдой. Дамиано согласился пройти тест на наркотики, который показал отрицательный результат.

Фурор группы Go-A

22 мая в Роттердаме отшумел финал конкурса Евровидение 2021. По итогам голосования зрителей и жюри, Украина получила пятое место на песенном конкурсе.

Украинская группа Go-A получила колоссальную зрительскую поддержку — коллектив музыкантов занял второе место на конкурсе по итогам зрительского голосования.

Источник: BFM TV

Фото: Maneskin