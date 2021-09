Факты ICTV подготовили подборку музыки для сна.

Мы выбрали лиричные композиции в разных музыкальных жанрах – от классики рока до инди и R&B, которые помогут расслабиться, немного помечтать и увидеть красивые сны.

Linkin Park – In the end (Mellen Gi & Tommee Profitt Remix)

Ремикс на всемирно известный хит Linkin Park в жанре инди стал не менее популярным, чем оригинал песни. Дополняет композицию клип с красивыми зимними пейзажами.

Poets Of The Fall – Sleep

Романтичная композиция финских рокеров Poets Of The Fall Sleep – это настоящая колыбельная, которую поет мужчина любимой женщине.

Nightwish – Sleeping sun

Лирическая баллада Sleeping Sun стала одним из главных хитов Nightwish. Она посвящена солнечному затмению, которое произошло в 1999 году. Предлагаем послушать песню в исполнении бывшей вокалистки группы – Тарьи Турунен. В клипе музыканты предстали в образах средневековых рыцарей, сражающихся с врагами.

Righteous Brothers – Unchained melody

Песня Unchained melody покорила американские и британские чарты, стала настоящей классикой и вошла в рейтинг 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Одна из лучших композиций, чтобы расслабиться перед сном.

Kansas – Dust in the wind

Песня о том, что вечны в мире только небо и земля, а все проблемы и переживания – мимолетны, как dust in the wind (пыль на ветру).

Flёur – Колыбельная для солнца

Композиция украинской группы Flёur – немного грустная и бесконечно красивая колыбельная для солнца. Такая музыка для сна и расслабления наталкивает на глубокие и очень личные мысли.

Ed Sheeran – Kiss me

Немного романтики перед сном подарит любимец миллионов меломанов Эд Ширан. Одна из самых чувственных его песен о том особенном ощущении, когда влюбляешься и хочешь дарить тепло любимому человеку.

John Legend – All of me

Джон Ледженд посвятил фортепианную балладу All of Me своей жене Крисси Тейген. В клипе есть кадры, которые отсняты на свадебной церемонии певца, и от этого песня и клип становятся еще более чувственными, проникновенными и романтичными.

Andy Williams – Moon river

Песня Генри Манчини Moon river получила известность после того, как прозвучала в фильме Завтрак у Тиффани, и стала настоящей американской классикой. Композиция получила Оскар в номинации Лучшая песня к фильму.

M83 – Outro

Песня Outro французского коллектива M83 написана в жанре инди и электропопа. Это успокаивающая и расслабляющая композиция с философским смыслом.

Я король на своей земле. И если встречусь с пыльной бурей, я буду сражаться до конца. Создания из моих снов восстают и танцуют со мной. Сейчас и навеки я твой король, – поют музыканты.

