Факты ICTV подготовили подборку музыки для сна.
Мы выбрали лиричные композиции в разных музыкальных жанрах – от классики рока до инди и R&B, которые помогут расслабиться, немного помечтать и увидеть красивые сны.
Linkin Park – In the end (Mellen Gi & Tommee Profitt Remix)
Ремикс на всемирно известный хит Linkin Park в жанре инди стал не менее популярным, чем оригинал песни. Дополняет композицию клип с красивыми зимними пейзажами.
Poets Of The Fall – Sleep
Романтичная композиция финских рокеров Poets Of The Fall Sleep – это настоящая колыбельная, которую поет мужчина любимой женщине.
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Nightwish – Sleeping sun
Лирическая баллада Sleeping Sun стала одним из главных хитов Nightwish. Она посвящена солнечному затмению, которое произошло в 1999 году. Предлагаем послушать песню в исполнении бывшей вокалистки группы – Тарьи Турунен. В клипе музыканты предстали в образах средневековых рыцарей, сражающихся с врагами.
Righteous Brothers – Unchained melody
Песня Unchained melody покорила американские и британские чарты, стала настоящей классикой и вошла в рейтинг 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Одна из лучших композиций, чтобы расслабиться перед сном.
Kansas – Dust in the wind
Песня о том, что вечны в мире только небо и земля, а все проблемы и переживания – мимолетны, как dust in the wind (пыль на ветру).
Flёur – Колыбельная для солнца
Композиция украинской группы Flёur – немного грустная и бесконечно красивая колыбельная для солнца. Такая музыка для сна и расслабления наталкивает на глубокие и очень личные мысли.
Ed Sheeran – Kiss me
Немного романтики перед сном подарит любимец миллионов меломанов Эд Ширан. Одна из самых чувственных его песен о том особенном ощущении, когда влюбляешься и хочешь дарить тепло любимому человеку.
John Legend – All of me
Джон Ледженд посвятил фортепианную балладу All of Me своей жене Крисси Тейген. В клипе есть кадры, которые отсняты на свадебной церемонии певца, и от этого песня и клип становятся еще более чувственными, проникновенными и романтичными.
Andy Williams – Moon river
Песня Генри Манчини Moon river получила известность после того, как прозвучала в фильме Завтрак у Тиффани, и стала настоящей американской классикой. Композиция получила Оскар в номинации Лучшая песня к фильму.
M83 – Outro
Песня Outro французского коллектива M83 написана в жанре инди и электропопа. Это успокаивающая и расслабляющая композиция с философским смыслом.
Я король на своей земле.
И если встречусь с пыльной бурей, я буду сражаться до конца.
Создания из моих снов восстают и танцуют со мной.
Сейчас и навеки я твой король, – поют музыканты.
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