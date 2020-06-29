Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о развитии творческого коллектива, планы на будущее и концерт на НСК Олимпийском.

Группа создана около 20 лет назад и за это время успела пережить трансформацию. В 2007 году, когда начался кризис состав коллектива почти полностью изменился, потом Сергей искал новых музыкантов и уже с ними творит историю группы более 10 лет.

— Я занимаюсь группой большую часть своей жизни и для меня это абсолютно родные люди и родной проект, — отметил певец.

В этом году Без обмежень должны были зазвучать на главном стадионе страны, но пандемия коронавируса заставила перенести концерт на 24 августа 2021 года. Фронтмен уверен, что их творчество сможет собрать полный НСК.

— Динамика продажи билетов показывала нам хорошие результаты. И мы были готовы к этому концерту, — отметил Сергей Танчинец.

Свое появление на проекте Х-фактор певец аргументирует приглашением. Говорит, что коллективу предложили выступить в 7 сезоне песенного шоу, после чего Без обмежень увеличила свою аудиторию слушателей.

Главным элементом, который привел группу к успеху, Сергей называет Революцию Достоинства.

— Первопричиной была Революция Достоинства, тогда музыканты получили шанс работать в стране и получать с этого результат. Затем был Х-фактор, партнерство, единомышленники и хорошие хиты, — перечисляет фронтмен группы.

Несмотря на карантин, Без обмежень продолжает давать концерты, правда в несколько ином формате. Группа придумаал новую концепцию — автоконцерты, когда музыканты вживую поют, а публика слушает песни, сидя в своих авто.

— Первый такой концерт состоялся под Луцком в селе Крупа. После этого мы решили сделать такой тур в 10 городах Украины, — рассказывает Сергей.

Миллион гривен в месяц — такую сумму убытков несет группа от начала пандемии. Певец говорит, что сейчас сложно будет выходить из этого кризиса, потому что музыканты потратили деньги на организацию и рекламную кампанию тех концертов, которые так и не состоялись.

— Это недозаработок большого количества людей, которые работали над созданием концертов — это не только группа. Это прокатчики, арендодатели, рекламисты, перевозчики и другие, кто стоит за коллективом, — отметил певец.

Однако группа имела финансовую подушку, что позволило продолжать деятельность и работать над новым альбомом, который музыканты планируют закончить до конца карантина.

А в свой день рождения Сергей Танчинец вместе со своей группой сыграли онлайн концерт, во время которого собирали средства на помощь нашим медикам.