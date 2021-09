Американская певица Дайана Росс презентовала новую песню Thank You, а также анонсировала выход альбома с одноименным названием. Свой последний сольник I Love You звезда выпустила в 2006 году.

Выход альбома Thank You запланирован на 10 сентября. Он будет включать в себя 13 треков, однако уже одна песня из него доступна к прослушиванию.



— Эта коллекция песен — мой подарок вам с любовью. Я бесконечно благодарна за то, что у меня была возможность записать эту прекрасную музыку в такое время, — написала Дайана в Facebook.

Дайана Росс была участницей группы The Supremes, однако в 1970-х годах звезда решила начать сольную карьеру. В общей сложности певица записала 57 альбомов и продала более 150 млн дисков.

Кроме того, в 1990-х годах Росс снялась в немалом количестве кинолент. Одна из последних на сегодняшний день — Double Platinum.

В 2000-х годах певицу несколько раз арестовывали. Она даже два дня просидела в тюрьме.

Росс неоднократно номинировали на премии Грэмми, Оскар, Золотой глобус, American Music Awards, BAFTA и другие.