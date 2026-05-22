Какой бренд спортивной одежды предлагает лучшую водонепроницаемость

Когда погода меняется посреди тренировки или похода, качество защиты от влаги становится не теорией, а реальной потребностью. Разберем, что следует искать в водонепроницаемой одежде и почему решения 4F с технологией NeoDry отличаются среди доступных вариантов.

Что на самом деле означает водонепроницаемая одежда

Не каждая одежда с отметкой водоотталкивающая одинаково защищает от дождя. Ключевым показателем является водонепроницаемость мембраны, измеряемая в миллиметрах водяного столба. Чем выше число, тем серьезнее защита.

Водонепроницаемая одежда 4f NeoDry строится именно на этой логике: мембрана NeoDry не просто отталкивает влагу, но остается дыхательной.

Она отводит пот наружу и блокирует ветер, то есть вы остаетесь сухими с обеих сторон даже во время активного движения.

Водонепроницаемые куртки 4F: как выбрать нужный уровень защиты

Водонепроницаемые куртки 4F NeoDry выпускаются в трех вариантах защиты:

NeoDry 5000: подходит для повседневного использования и лёгких дождей;

NeoDry 10 000: хороший выбор при непостоянной погоде, когда условия сложно предусмотреть заранее;

NeoDry 20 000: максимальная защита для сложных погодных условий, длительных походов, горного трекинга или активности зимой.

Водонепроницаемые брюки и другие изделия из NeoDry

Защита от влаги не кончается курткой. Водонепроницаемые брюки 4F NeoDry дополняют комплект для зимних активностей и лыжного спорта.

Перчатки с той же мембраной обеспечивают стойкость к снегу и дождю на склоне. Для сноубордистов есть отдельная водонепроницаемая одежда: мембрана NeoDry сочетается в них с теплой подкладкой из микрофлиса.

Отдельно стоит отметить обувь 4F NeoDry. Мембрана защищает от влаги, подошва рассчитана на разный рельеф, а стельки имеют повышенную амортизацию. В линейке есть утепленные зимние модели, трекинговые ботинки и легкие кроссовки.

Почему система важнее отдельного изделия

Главное преимущество водонепроницаемой одежды 4F заключается не в отдельных продуктах, а в системном подходе. Куртка, брюки, обувь и перчатки с технологией NeoDry разработаны так, чтобы работать вместе и не покидать незащищенных зон.

Для тех, кто серьезно относится к активностям на свежем воздухе, это практичнее и надежнее, чем собирать комплект из изделий разных брендов с разными характеристиками защиты.

Фото: Pexels