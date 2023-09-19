Украинский блогер Даша Квиткова продает общий с Никитой Добрыниным дом за $320 тыс. Пара рассталась в 2023 году, поэтому недвижимость решили выставить на продажу.

Объявление о продаже дома выложили на площадке OLX 11 сентября. Цена за дом площадью в 150 квадратных метров — 12 млн грн. То, что это дом Квитковой, сомнений нет — она часто выкладывала моменты своей жизни, поэтому сопоставить с фото с объявления не составляет труда.

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Известно, что дом расположен в с. Гатное, что всего в 5 минутах от м. Теремки. Он имеет формат дуплекса, и расположен в коттеджном городке на 4 дома одного стиля. Недвижимость имеет три этажа. На первом есть кухня-гостиная, душевая и терраса с зоной барбекю.

На втором этаже Квиткова и Добрынин разместили спальню, ванную и детскую. Третий этаж включает в себя спальню и гардеробную.

Чтобы будущие владельцы не боялись ракетных обстрелов, есть подвал с ремонтом.

Вся территория составляет 350 квадратных метров — помимо дома расположены детская площадка, гараж и навес на 2 авто. Вместе с домом отдают и генератор. Кстати, газ также проведет в дом, что бывает далеко не всегда в частных домах такого типа.

Напомним, что Квиткова и Добрынин уже поделили имущество после развода. В августе Никита заявил, что они уладили все юридические трудности, с учетом интересов ребенка.