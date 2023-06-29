Кристина Решетник ответила хейтерам за концерт Бейонсе, на котором жена телеведущего побывала. Блогер напомнила, что она не только отдыхает, но и работает, приближая Украину к победе.

https://www.instagram.com/p/CuE_hznoFMC/

— Спасибо подписчикам, которые разделяют миг моего счастья. Для меня, как и для большинства украинцев, такие моменты – очень большая редкость. Мы живем в Киеве, где нам ежедневно падают на голова Шахеды и ракеты, — начала свою мысль Решетник.

Жена ведущего добавила, что она работает в Украине, и здесь ее дети ходят в школу. Блогерша призналась, что ей нечего скрывать, так как она всегда открыта и не нарушает законов. К тому же, на концерте Бейонсе были и другие украинцы.

— В это сложное время я работаю над тем, чтобы морально сохранять устойчивость и позитив, верю в Бога, добро, любовь, потому что только так мы все одержим победу над врагом. Именно поэтому я показываю свою жизнь и делюсь позитивом. Я поделилась эмоциями от концерта, на котором я встретила десятки известных украинцев. Вчера я была как в сказке — зарядилась и помечтала, что Бейонсе приедет в Украину, чтобы выступить на Олимпийском, — заверила Кристина.

Напомним, что ранее Григорий Решетник ответил хейтерам за фотографии с поездки в Рим, где он со своей женой показывает моменты совместного отдыха. Шоумен признался, что ему нечего скрывать, и его поездка несет рабочий характер. Да и за границу он выехал законно — как многодетный отец.