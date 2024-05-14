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Мария Яремчук впервые стала мамой: СМИ узнали подробности

14 мая 2024, 16:01
Валентина Чорна редактор раздела Стиль жизни
Марія Яремчук

Украинская певица Мария Яремчук стала мамой. По информации СМИ, артистка родила первенца 8 мая.

Мария Яремчук стала мамой — что известно

В сети утверждают, что певица родила мальчика. Сама же Мария Яремчук скрывает свою личную жизнь и не делится никакими подробностями с поклонниками. Действительно ли певица родила и кто мог стать отцом первенца — неизвестно.

Беременность Марии Яремчук начали обсуждать недавно. В начале мая в соцсетях появилось видео, на котором артистка демонстрирует округлый животик. По данным СМИ, этот ролик Мария опубликовала на частной странице, за которой следят только самые близкие.

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Напомним, что в 2018 году Мария Яремчук завершила карьеру, объяснив это решение паническим страхом сцены.

Однако в прошлом году артистка выступила на Евровидении в Ливерпуле, как приглашенная гостья. Тогда Яремчук исполнила песню своего отца Батьківщина, а также показала музыкальную историю Украины.

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Фото: Мария Яремчук

Источник
Мария Яремчук впервые стала мамой - СМИ | Life
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