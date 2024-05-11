Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Marcus & Martinus — Unforgettable на Евровидении 2024: биография представителей Швеции и перевод песни

11 мая 2024, 22:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Marcus & Martinus

Швецию на Евровидении 2024 будут представляют Marcus & Martinus с песней Unforgettable. Артисты выступили финале конкурса под номером 1.

Что известно о представителя Швеции Marcus & Martinus и о чем они будут петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.

Кто такие Marcus & Martinus: биография

Marcus & Martinus — это норвежский дуэт из из братьев-близнецов Маркуса и Мартинуса Гунна́ршенов. Им по 22 года, и они с самого детства решили посвятить свою жизнь музыке. В различных конкурсах они берут участие с 10 лет.

В 2023 году они заняли второе место в местном нацотборе на Евровидение, уступив лидлерство певице Loreen с песней Tatto, которая и принесла победу Швеции.

В 2024 году близнецы снова решили взять участие в нацотборе и после победы получили возможность выступить на сцене Евровидение 2024.

Перевод песни Marcus & Martinus — Unforgettable

Она оживает ночью
Когда её добыча спит
Заставляет твои глаза ослепнуть
И теперь ты слишком глубоко вовлечён

Она разжуёт тебя
И оставит тебя пустым, полым
Затем выплюнет тебя
В любом случае я следую

Она собирается сильно тебя ранить
Но это так приятно
Мне всё равно
Нет, мне всё равно

Лучше знай, она опасна
Она незабываема
И это так приятно, что болит
Она незабываема

Ууу

Она незабываема
Она незабываема
Она незабываема

Ее любовь ядовита
Это становится серьезно

Она разжует тебя
И оставит тебя пустым, полым
Затем выплюнет тебя
В любом случае я следую

Она собирается сильно тебя ранить
Но это так приятно
Мне все равно
Нет, мне всё равно

Лучше знай, она опасна (опасна)
Она незабываема (незабываема)
И это так приятно, что болит
Она незабываема

Ууу

Она незабываема
Она незабываема
Она незабываема

Ее любовь
Опасна
И знай это
Она ядовита
Потому что я чувствую это
Внутри себя
Она незабываема

Ее любовь
Опасна
И знай это
Она ядовита
Потому что я чувствую это
Внутри себя

Она незабываема

Marcus & Martinus — Unforgettable: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Marcus & Martinus

