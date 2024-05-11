Швецию на Евровидении 2024 будут представляют Marcus & Martinus с песней Unforgettable. Артисты выступили финале конкурса под номером 1.
Что известно о представителя Швеции Marcus & Martinus и о чем они будут петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.
Кто такие Marcus & Martinus: биография
Marcus & Martinus — это норвежский дуэт из из братьев-близнецов Маркуса и Мартинуса Гунна́ршенов. Им по 22 года, и они с самого детства решили посвятить свою жизнь музыке. В различных конкурсах они берут участие с 10 лет.
В 2023 году они заняли второе место в местном нацотборе на Евровидение, уступив лидлерство певице Loreen с песней Tatto, которая и принесла победу Швеции.
В 2024 году близнецы снова решили взять участие в нацотборе и после победы получили возможность выступить на сцене Евровидение 2024.
Перевод песни Marcus & Martinus — Unforgettable
Она оживает ночью
Когда её добыча спит
Заставляет твои глаза ослепнуть
И теперь ты слишком глубоко вовлечён
Она разжуёт тебя
И оставит тебя пустым, полым
Затем выплюнет тебя
В любом случае я следую
Она собирается сильно тебя ранить
Но это так приятно
Мне всё равно
Нет, мне всё равно
Лучше знай, она опасна
Она незабываема
И это так приятно, что болит
Она незабываема
Ууу
Она незабываема
Она незабываема
Она незабываема
Ее любовь ядовита
Это становится серьезно
Она разжует тебя
И оставит тебя пустым, полым
Затем выплюнет тебя
В любом случае я следую
Она собирается сильно тебя ранить
Но это так приятно
Мне все равно
Нет, мне всё равно
Лучше знай, она опасна (опасна)
Она незабываема (незабываема)
И это так приятно, что болит
Она незабываема
Ууу
Она незабываема
Она незабываема
Она незабываема
Ее любовь
Опасна
И знай это
Она ядовита
Потому что я чувствую это
Внутри себя
Она незабываема
Ее любовь
Опасна
И знай это
Она ядовита
Потому что я чувствую это
Внутри себя
Она незабываема
Marcus & Martinus — Unforgettable: видео выступления на Евровидении 2024
Фото: Marcus & Martinus