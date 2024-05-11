Швецию на Евровидении 2024 будут представляют Marcus & Martinus с песней Unforgettable. Артисты выступили финале конкурса под номером 1.

Что известно о представителя Швеции Marcus & Martinus и о чем они будут петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.

Кто такие Marcus & Martinus: биография

Marcus & Martinus — это норвежский дуэт из из братьев-близнецов Маркуса и Мартинуса Гунна́ршенов. Им по 22 года, и они с самого детства решили посвятить свою жизнь музыке. В различных конкурсах они берут участие с 10 лет.

В 2023 году они заняли второе место в местном нацотборе на Евровидение, уступив лидлерство певице Loreen с песней Tatto, которая и принесла победу Швеции.

В 2024 году близнецы снова решили взять участие в нацотборе и после победы получили возможность выступить на сцене Евровидение 2024.

Перевод песни Marcus & Martinus — Unforgettable

Она оживает ночью

Когда её добыча спит

Заставляет твои глаза ослепнуть

И теперь ты слишком глубоко вовлечён

Она разжуёт тебя

И оставит тебя пустым, полым

Затем выплюнет тебя

В любом случае я следую

Она собирается сильно тебя ранить

Но это так приятно

Мне всё равно

Нет, мне всё равно

Лучше знай, она опасна

Она незабываема

И это так приятно, что болит

Она незабываема

Ууу

Она незабываема

Она незабываема

Она незабываема

Ее любовь ядовита

Это становится серьезно

Она разжует тебя

И оставит тебя пустым, полым

Затем выплюнет тебя

В любом случае я следую

Она собирается сильно тебя ранить

Но это так приятно

Мне все равно

Нет, мне всё равно

Лучше знай, она опасна (опасна)

Она незабываема (незабываема)

И это так приятно, что болит

Она незабываема

Ууу

Она незабываема

Она незабываема

Она незабываема

Ее любовь

Опасна

И знай это

Она ядовита

Потому что я чувствую это

Внутри себя

Она незабываема

Ее любовь

Опасна

И знай это

Она ядовита

Потому что я чувствую это

Внутри себя

Она незабываема

Marcus & Martinus — Unforgettable: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Marcus & Martinus