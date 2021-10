Так же, как на Рождество есть музыка, а на День святого Валентина — шоколад, Хэллоуин не был бы Хэллоуином без фильмов, которые к нему прилагаются. Костюмы и сладости — это, конечно, хорошо. Но как по-настоящему создать настроение? Нет ничего лучше, чем вечер кино, наполненный всеми наилучшими фильмами о крови, бензопилах и криках, чтобы проникнуться духом жуткого сезона.

Не обязательно быть поклонником жанра ужасов, чтобы оценить хороший фильм на Хэллоуин — некоторые из них даже не страшные! Так что доставайте запас конфет, выключите свет, заприте все двери и усаживайтесь поудобнее, чтобы посмотреть лучшие из лучших фильмов на Хэллоуин. Здесь вы найдете 10 фильмов, которые не захотите пропустить.

1. Мэнди / Mandy (2018)

Фильм, который вытащил Николаса Кейджа из карьерного застоя и запустил его в кругосветный круиз на исследование жанрового кинематографа.

Визуально захватывающая и адски мощная по звучанию рок-опера о любви, мести и страдании, как ключах к познанию божественной сути. А еще тут окровавленный Кейдж с грацией Джейсона Вурхиса фехтует на бензопилах, размахивает алебардой и выдавливает глаза. И все это дополнено великолепной операторской работой и светом неона. Один из лучших представителей жанра и один из лучших фильмов 2018-го года.

2. Муха / The Fly (1986)

Дэвид Кроненберг переосмыслил то, что мы считаем жутким, создав этот блестящий фильм. Спецэффекты грима и брутальные сцены — на высшем уровне, но самое удивительное в Мухе то, что это очень хорошо сыгранная и эмоциональная история любви. Настоящий ужас происходит ближе к концу, когда понимаешь, что главные герои отчаянно любят друг друга, но не могут быть вместе. Самое страшное в фильме то, что любовь между ними становится невозможной.

3. Суспирия / Suspirium (2018)

Настоящее произведение искусства. Это исключительно темный и прекрасный, кошмарный фильм ужасов. Этот фильм нестандартен и отличается своей динамикой и кинематографией. Дакота Джонсон и Тильда Суинтон выделяются на фоне кипящего напряжения между ними. Саундтрек Тома Йорка навевает приятную тоску и прекрасно работает. Приготовьтесь к атаке на чувства, так как этот фильм — жесткий и резкий, он оставляет вас бездыханными. Если вы любитель артхаусных фильмов ужасов, то эта картина точно для вас.

4. Звонок / The Ring (2002)

Этот фильм заставляет вас понять, почему так много других лент не удается сделать страшными — недостаточно психологических элементов. Что Звонок делает правильно, так это то, что он обходится без запекшейся крови и чрезмерной актерской игры сумасшедших, которые кажутся нормой в фильмах ужасов. В начале нулевых картина совершила революцию, родив совершенно новый жанр — мистика с расследованием.

Всему шарма добавляла заглавная тема Ханса Циммера, которая под стать операторской работе погружала зрителя в тотальную депрессивную обстановку и загадочность происходящего. К слову, картинка приходится по душе, погружая зрителя во всю пасмурность и меланхоличность фильма. Сложно поверить, что режиссер Гор Вербински спустя два года после Звонка поставит один из самых знаковых семейных киноаттракционов в истории — Пираты Карибского моря.

5. Ведьма из Блэр / The Blair Witch Project (1999)

Две видеокамеры, трое актеров. отсутствие звукового сопровождения и лес – именно благодаря этим составляющим Ведьма из Блэр стала одни самых страшных фильмов в истории. Вместо того, чтобы мы сидели как пассивные губки, которыми большинство зрителей становятся, когда идут в кино, от нас действительно ожидают участия.

Сделайте прыжок и погрузитесь в этот фильм. Если вам хватит воображения, то увиденное станет в сотни раз страшнее, чем все, что предлагал Голливуд за последние 30 лет, без чрезмерно мощных визуальных эффектов и музыкального фона, на которые полагается большинство фильмов, чтобы вас напугать. Самое сложное в кино – это испугать вас. Не заставить вас вскочить со своего места из-за 5 тыс. Вт звука в 400 децибел. Ведьма из Блэр — это фильм ужасов, который нам давно был необходим.

6. Техасская резня бензопилой / The Texas Chain Saw Massacre (1974)

В основе фильма лежит довольно простая история. Группа из пяти подростков едет по сельской местности Техаса и натыкается на сумасшедшую семью каннибалов. Начинается психологический террор и бензопилы. Однако, несмотря на эту простоту, что же такого в Техасской резне бензопилой, что картина продолжает пользоваться успехом у зрителей? Сила Техасской резни бензопилой заключается в ее атмосфере и в том, что писатель в жанре ужасов Говард Лавкрафт назвал самым старым и самым сильным видом страха, — в страхе перед неизвестным.

Семидесятые, низкобюджетность, хиппи и пленочные помехи — это все в дичайшей смеси нынче кажется таким эстетичным, что в ладошки хочется хлопать. По ультра-насилию фильм вообще без тормозов, страшно даже подумать — в каком шоке сидели в кино зрители в год выхода картины. А конечная сцена со странным кружением маньяка с кожаным лицом и взмахами бензопилы на фоне восходящего солнца — это чистая кинематографическая магия.

7. Чужой / Alien (1979)

Чужой — один из тех особенных фильмов, которые очень, очень хорошо состарились. Даже сейчас, спустя почти 40 лет, все в нем кажется свежим. Сдержанное, естественное исполнение фантастического актерского состава; выдающийся дизайн; прекрасный, зловещий саундтрек Джерри Голдсмита; реалистичный и обжитый вид интерьера космического корабля Ностромо: он действительно кажется менее устаревшим, чем многие научно-фантастические фильмы, снятые намного позже, что является удивительным достижением.

8. Реинкарнация / Hereditary (2018)

Хитросплетенный сюжет, потрясающие визуальные образы, великолепная актерская работа (Тони Коллетт особенно душераздирающая и настоящая) — все это создает лучшую ужасную/дисфункциональную семейную драму года.

Вдобавок ко всему, режиссер Ари Астер создает, возможно, самое тревожное изображение, запечатленное на экране за последнее десятилетие (и не потому, что оно ужасное или что-то в этом роде): без спойлеров, он создает нарастающее напряжение в сцене с машиной, а когда она наконец достигает кульминации, мы даже не видим кошмарного кадра — все рассказывается глазами главного героя и жутко спокойной тишиной последствий. Просто блестящая режиссура. К тому же, концовка настолько крута, что вы еще долго будете сидеть с отвисшей челюстью. Великолепный фильм.

9. Злое / Malignant (2021)

Казалось бы — стандартный фильм ужасов со всеми известными клише. Однако, когда наступает третий акт (а вы узнаете, когда он наступит), фильм полностью сходит с рельсов. В одном из самых невероятных эпизодов, когда-либо происходивших в истории, Злое отходит от своей глупой концепции, и превращается в настоящий экшн с кровопролитием.

Как зритель, я не мог поверить в то, что вижу, и в итоге был в приятном шоке. Здесь поворот действительно имеет смысл с точки зрения повествования. История хотя и немного глупая, но финальный акт перекрывает все недочеты. Как глоток свежего воздуха. Спасибо, Джеймс Ван. Это было прекрасно.

10. Хижина в лесу / The Cabin in the Woods (2012)

Фильм Хижина в лесу — это новый поворот в жанре ужасов от сценаристов Джосса Уидона и Дрю Годдарда. Не раскрывая знаковых частей сюжета, я просто скажу, что в фильме участвуют пятеро друзей, которые соответствуют стереотипам фильмов ужасов (качок, девушка легкого поведения, тусовщик, ботаник, девственник), которые отправляются в хижину в лесу, чтобы повеселиться и уйти от всего этого. Проблема в том, что в лесном домике никогда не бывает безопасно, не так ли?

Честно говоря, чем меньше вы знаете об этом фильме, тем более потрясающим он будет. Кино сразу же говорит вам: “Вы думаете, что знаете сюжет и исход…”, но, конечно же, это не так. Это странный фильм для рекомендации, поскольку многое приходится держать в секрете, чтобы сделать вторую половину фильма захватывающей и свежей. В нем смешаны несколько жанров, два основных — ужасы и комедия, и это прекрасно работает вместе. Один из самых недооцененных фильмов десятилетия.

Веселого Хэллоуина!