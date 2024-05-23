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Маленькие дьяволы: актеры Бриджертонов испытывали давление со стороны фанатов из-за сцены в карете

23 мая 2024, 16:02
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Бріджертони 3 сезон
Источник: Netflix

Актеры Никола Коклан и Люк Ньютон, которые сыграли главные роли в сериале Бриджертоны, признались, что чувствовали давление со стороны фанатов из-за сцены в карете.

Актеры Бриджертонов прокомментировали сцену в карете

В ролике, опубликованном Netflix, актеры обсуждают сцену, в которой Колин Бриджертон (Ньютон) признается в любви Пенелопе Фезерингтон (Коклан), и они целуются на заднем сидении кареты.

Ньютон отмечает, что подготовка к этой сцене была “долгой”, а Коклан делится, что пара испытывала “большое давление” во время съемок любимого момента фанатов.

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— Фанаты — это маленькие похотливые дьяволы, и они постоянно присылали нам фотографии качающихся карет. Так что это должно было быть одновременно красиво, трогательно, романтично и сексуально, — сказала Кохлан.

Экранные влюбленные еще больше детализируют важность этой сцены для своих персонажей:

— После поцелуя она думает, что полностью все испортила, и думает: Я ему никогда не понравлюсь. Я ему не нравлюсь. Это стыдно. Я собираюсь двигаться дальше, — говорит Кохлан о первом поцелуе пары во втором эпизоде.

Однако когда Колин Бриджертон садится в карету, Пенелопа не думает, что что-то подобное может произойти, добавила актриса.

Отметим, что эта сцена третьего сезона Бриджертонов завирусилась в TikTok. Пользователи сети снимают свою реакцию на поцелуй Колина и Пенелопы.

@gillianerin How are they gonna do that to me in the last 10 mins???????????? #colinbridgerton #penelopefeatherington #colinbridgerton ♬ original sound — gill

@ryanozobu Felt like i was intruding ???? kept skipping back #bridgertonseason3 #bridgerton #fyp #polin ♬ Give Me Everything (Stripped Down) — Archer Marsh

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Источник
People
Теги
Netflix Бриджертоны
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