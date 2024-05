Актеры Никола Коклан и Люк Ньютон, которые сыграли главные роли в сериале Бриджертоны, признались, что чувствовали давление со стороны фанатов из-за сцены в карете.

В ролике, опубликованном Netflix, актеры обсуждают сцену, в которой Колин Бриджертон (Ньютон) признается в любви Пенелопе Фезерингтон (Коклан), и они целуются на заднем сидении кареты.

Ньютон отмечает, что подготовка к этой сцене была “долгой”, а Коклан делится, что пара испытывала “большое давление” во время съемок любимого момента фанатов.

