Участник романтического реалити Холостячка 2, блогер Роман Свечкоренко перенес операцию. Он показался лысым, объяснив, что решился на пересадку волос.

Об этом Свечкоренко рассказал в Instagram, где также обнародовал смешное видео, показав себя в новом образе.

Многих поклонников озадачило такое решение блогера, ведь глядя на его волосы, с ними все было в порядке. Однако Роман объяснил, что у него никогда не было ровной линии лба.

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— С возрастом она стала увеличиваться. Очень не хотелось под 40 лет ходить с островком на голове, — сказал блогер.

Процедура довольно болезненная, после анестезии также не очень хорошо. Роман рассказал, что лежит на полу, поскольку голову стоит держать в горизонтальном положении.

К слову, Роман не единственная медийная личность, решившаяся на эту процедуру. Ранее пересадку волос сделал шеф-повар Эктор Хименес-Браво.