Жюри литературной премии Книга года BBC объявили краткие списки номинантов.
Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпяк подчеркнул, что люди должны читать даже в такие непростые времена, а культура — развиваться и дальше.
– Не хочу это пафосно называть нашим вкладом в победу “культурного фронта”. Потому что фронт – он на передовой, хорошо просматривается в прицелах и тепловизорах. А злоупотребление таким словом здесь, в тылу, это просто его обесценивание. А мы, как члены жюри, против обесценивания. Потому что мы – за оценивание! Поэтому нам снова будет что оценивать, а вам – читать, — объяснил Вадим Карпяк.
В краткий список в номинации Книга года ВВС-2022 вошли:
- Ирэна Карпа. Только никому об этом не говори. — Киев: #книголав, 2022
- Сергей Карюк. Ферия. 13 андалусских дней и ночей. – Киев: Гамазин, 2021
- Марина Манченко. Горькие апельсины. – Киев: Темпора, 2022
- Галина Петросаняк. Вилла Анемона. — Черновцы: Книги — XXI, 2021
- Андрей Семенков (MED Goblin). Танцы с костями. Медицинский триллер. – Киев: Вихола, 2022
В краткий список премии Детская Книга года ВВС-2022 вошли:
- Андрей Бачинский. Призраки Черной дубравы. – Львов: Издательство Старого Льва, 2022
- Екатерина Егорушкина. Мои вынужденные каникулы. – Харьков: Виват, 2022
- Инна Ковалишена. Крутая история Украины. От динозавров по сей день. – Киев: Моя книжная полка, 2021
- Грася Олейко. Платье для Маруси. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022
- Ульяна Чуба. Мамочка-младенец, или ужасное чудо перед Рождеством. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022
В краткий список премии Книга года ВВС-Эсеистика-2022 вошли:
- Ярослав Грицак. Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины. – Киев: Портал, 2022
- Павел Казарин. Дикий Запад Восточной Европы. – Харьков: Виват, 2022
- Андрей Любка. Что-то со мной не так. – Черновцы: Меридиан Черновиц, 2022
- Ирина Магдыш. Ар-нуво. Стили украинского искусства ХХ века. – Киев: Портал, 2021
- Елена Шульга. Наши. Инженерная история Украины. – Киев: Моя книжная полка, 2021
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