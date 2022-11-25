Жюри литературной премии Книга года BBC объявили краткие списки номинантов.

Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпяк подчеркнул, что люди должны читать даже в такие непростые времена, а культура — развиваться и дальше.

– Не хочу это пафосно называть нашим вкладом в победу “культурного фронта”. Потому что фронт – он на передовой, хорошо просматривается в прицелах и тепловизорах. А злоупотребление таким словом здесь, в тылу, это просто его обесценивание. А мы, как члены жюри, против обесценивания. Потому что мы – за оценивание! Поэтому нам снова будет что оценивать, а вам – читать, — объяснил Вадим Карпяк.