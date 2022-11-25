Журі літературної премії Книга року BBC оголосили короткі списки номінантів.

Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як наголосив на тому, що люди мають читати навіть у такі непрості часи, а культура – розвиватися й надалі.

– Не хочу це пафосно називати нашим внеском у перемогу “культурного фронту”. Бо фронт – він на передовій, добре проглядається в прицілах і тепловізорах. А зловживання таким словом тут, у тилу, це просто його знецінювання. А ми, як члени журі, проти знецінювання. Бо ми – за оцінювання! Тому нам знову буде що оцінювати, а вам – читати, – пояснив Вадим Карп’як.