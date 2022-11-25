Журі літературної премії Книга року BBC оголосили короткі списки номінантів.
Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як наголосив на тому, що люди мають читати навіть у такі непрості часи, а культура – розвиватися й надалі.
– Не хочу це пафосно називати нашим внеском у перемогу “культурного фронту”. Бо фронт – він на передовій, добре проглядається в прицілах і тепловізорах. А зловживання таким словом тут, у тилу, це просто його знецінювання. А ми, як члени журі, проти знецінювання. Бо ми – за оцінювання! Тому нам знову буде що оцінювати, а вам – читати, – пояснив Вадим Карп’як.
До Короткого списку в номінації Книга року ВВС-2022 увійшли:
- Ірена Карпа. Тільки нікому про це не кажи. – Київ: #книголав, 2022
- Сергій Карюк. Ферія. 13 андалуських днів і ночей. – Київ: Гамазин, 2021
- Марина Манченко. Гіркі апельсини. – Київ: Темпора, 2022
- Галина Петросаняк. Вілла Анемона. – Чернівці: Книги – XXI, 2021
- Андрій Сем’янків (MED Goblin). Танці з кістками. Медичний трилер. – Київ: Віхола, 2022
До Короткого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2022 увійшли:
- Андрій Бачинський. Примари Чорної діброви. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022
- Катерина Єгорушкіна. Мої вимушені канікули. – Харків: Віват, 2022
- Інна Ковалишена. Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні. – Київ: Моя книжкова полиця, 2021
- Грася Олійко. Сукня для Марусі. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022
- Уляна Чуба. Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022
До Короткого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2022 увійшли:
- Ярослав Грицак. Подолати минуле: Глобальна історія України. – Київ: Портал, 2022
- Павло Казарін. Дикий Захід Східної Європи. – Харків: Віват, 2022
- Андрій Любка. Щось зі мною не так. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2022
- Ірина Магдиш. Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття. – Київ: Портал, 2021
- Олена Шульга. Наші. Інженерна історія України. – Київ: Моя книжкова полиця, 2021
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