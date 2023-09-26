18-летняя София Шамия стала победительницей конкурса красоты Мисс Украина 2023. Борьба за первое место завершилось после скандала, который коснулся нескольких конкурсанток.

Имя победительницы опубликовано на странице конкурса в Facebook.

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Организаторы напомнили, что первое место заняла украинка, которая победила в онлайн-голосовании. Уже в конце года она представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss World-2023 — он запланирован на 16 декабря.

Известно, что София Шамия — студентка экономического факультета Киево-Могилянской академии. Помимо учебы, у нее есть интересные хобби — танцы и рисование. С помощью своих художественных работ она также помогала украинским военным, организовав благотворительный аукцион.

На Мисс Украина 2023 наградили и других конкурсанток — Мисс Интернешнл Украина-2023 получила София Згоба. Представлять нашу страну девушка будет на конкурсе Miss International, который состоится уже в октябре в Токио.

Также наградой Мисс Земля 2023 удостоили и 21-летнюю Анастасию Фейер, которая появится на мероприятии ООН Miss Earth-2023 во Въетнаме в декабре 2023.

Известно, что победителя выбрали после скандала на Мисс Украина-2023. Организаторы конкурса исключили трех участниц после проверки на наличие неэтичных фактов биографий конкурсанток. Правда, точных фамилий исключенных так и не назвали.

Фото: София Шамия