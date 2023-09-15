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Хочу, чтобы исчез эйджизм: Оля Цибульская посвятила песню женщинам за 30

15 сентября 2023, 09:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оля Цибульська

Певица Оля Цибульская презентовала новую работу — клип и сингл Викликай поліцію.

Эту песню исполнительница решила посвятить всем женщинам за 30, которые после этой цифры становятся особо стихийными, как природа. Они сознательней относится к своей жизни и ее прекрасным годам.

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— Я когда-то думала, что 30+ — это глубокая старость, а мне пишут в direct 18-летние ребята и священники. Юные ребята делают комплименты зрелости и телу, а святые отцы поздравляют с праздниками и переживают за душу. Спасибо всем, — говорит Оля.

Добавляет, если говорить серьезно — хочет, чтобы эйджизм исчез из нашего общества как в рабочих, так и в личных историях. Мы все стареем и это естественно. Возраст — это не страшно, а бояться стоит не морщин, а глупых мыслей.

Кроме того, главное помнить, что лучшее — не в прошлом, не в будущем, а прямо сейчас. Песня Викликай поліцію именно об этом. Не стоит ждать подходящих условий, чтобы стать счастливым или идеального моменты, которого во время войны не будет.

Вместе с песней Цибульская представляет и клип, режиссером которого стала ее давняя подруга Роксолана Кравчук.

— Мы с Рокс похожи в любви к настоящему и искреннему. В клипе Сьогодні поймали дождь на диких холмах вблизи Черновцов. А в Викликай поліцію — горячее солнце на улицах столицы. Из-за проклятых россиян, которые припхались на нашу землю и сеют горе, мы не успеваем замечать и смаковать свои лучшие годы. Остается прожить этот теплый сентябрь, как лето. Останавливаясь на мгновение, чтобы включить приятную музыку и на память сделать селфи, — отметила Оля.

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