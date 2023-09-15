Певица Оля Цибульская презентовала новую работу — клип и сингл Викликай поліцію.

Эту песню исполнительница решила посвятить всем женщинам за 30, которые после этой цифры становятся особо стихийными, как природа. Они сознательней относится к своей жизни и ее прекрасным годам.

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— Я когда-то думала, что 30+ — это глубокая старость, а мне пишут в direct 18-летние ребята и священники. Юные ребята делают комплименты зрелости и телу, а святые отцы поздравляют с праздниками и переживают за душу. Спасибо всем, — говорит Оля.

Добавляет, если говорить серьезно — хочет, чтобы эйджизм исчез из нашего общества как в рабочих, так и в личных историях. Мы все стареем и это естественно. Возраст — это не страшно, а бояться стоит не морщин, а глупых мыслей.

Кроме того, главное помнить, что лучшее — не в прошлом, не в будущем, а прямо сейчас. Песня Викликай поліцію именно об этом. Не стоит ждать подходящих условий, чтобы стать счастливым или идеального моменты, которого во время войны не будет.

Вместе с песней Цибульская представляет и клип, режиссером которого стала ее давняя подруга Роксолана Кравчук.