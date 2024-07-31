Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс трогательно поздравили Лизу Кудроу с днем рождения. 30 июля Фиби из Друзей исполнилось 61 год.

Энистон и Кокс поздравили Кудроу из Друзей с днем рождения

Так, в Instagram Энистон опубликовала снимок, на котором Лиза Кудроу красуется в костюме Супермена, играя Фиби в сериале Друзья.

— С днем рождения эту суперженщину, — подписала снимок Дженнифер.

Кортни Кокс также решила вспомнить популярный ситком, в котором она снималась вместе с Лизой. Примечательно, что актриса опубликовала нарезку из моментов смеха Кудроу в сериале, когда она играла Фиби.

— Смех Лизы Кудроу заразителен. С днем рождения, моя Лут, — подписала подборку Кокс.

И хотя сериал Друзья подошел к своему логическому завершению 20 лет назад, участницы сериала сохранили свою тесную дружбу на протяжении многих лет.

Кстати, ранее Кудроу рассказала, что ей не нравилось на съемках Друзей. Как оказалось, закадровый смех не только не прошел проверку временем, но и бесил актрису. Лиза призналась, что говорила им успокоиться, ведь шутки были не такими уж и смешными.