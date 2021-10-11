Телеканал ICTV готовит продолжение украинской телевизионной эпопеи о непростых отношениях семьи Юрчишиных. Новый сезон комедийного сериала выйдет на уже 26 октября.

Юрчишины – динамичная народная комедия об отношениях бывшего зэка по кличке Ник-Ник (Георгий Делиев) со своей семьей, о его приключениях с верным товарищем Гирей (Валерий Швец), а также о полицейских авантюрах его сына Игоря (Владимир Канивец).

Первый сезон ленты вышел в 2019 году. Спустя два года канал покажет новые серии с обновленным актерским составом и новыми декорациями. Семья Юрчишиных наконец-то возьмется за ремонт в своей загроможденной квартире. Но главным обновлением сериала станет динамичный формат.

— Мы пытались сделать сериал как можно более динамичными. За 24-минутную серию будет быстро меняться много коротких сцен, а и без того динамичную нарезку будет ускорять детальная раскадровка. За 24 серии мы покажем очень много локаций и более 200 персонажей. Создать такой нагрузки сериал удалось благодаря спецтехнике, новаторской для украинского кинопроизводства. А еще благодаря профессиональной команде, за плечами которой масштабные сложные сериалы Крепостная и Казаки. Абсолютно брехлива история», – поделилась генеральный продюсер Оксана Иванюк.

Помогает обеспечить динамичность и большое количество персонажей. Появятся новые герои, и даже сама семья Юрчишиных станет больше. К семье из Италии вернется мама Тамара. Поэтому новый сезон станет еще более семейным. Хотя появление экстравагантной женщины вряд ли добавит покоя в неспокойное семейное гнездышко.

Также личная жизнь появится у Игоря и Лены Юрчишиных – оба найдут себе пару. Однако смогут ли Юрчишин-младшие примирить свои вторые половинки с родителями, с которыми сами едва находят общий язык?

Роль бывшей жены Ник-Ника исполнит Ольга Сумская, нового парня Елены воплотит Андрей Исаенко.

Также, как и ранее, роли будут исполнять Валентина Вовченко, Святослав Жмурко, Леся Самаева, Валерий Швец, Владимир Вивчарюк, Анатолий Зиновенко, Александр Мельник, Евгения Мягонькая, Владимир Ращук.