Уже 1 ноября на телеканале СТБ состоится премьера продолжения легендарной костюмированной мелодрамы – Кріпосна. Жадана любов.

Центр внимания зрителя сосредоточен на главном вопросе: жив ли Андрей Андреевич Жадан?

И пока поклонники активно выдвигают свои версии продолжения сериала, актриса Ксения Мишина интригует своим появлением в роскошном наряде помещицы и жестокой купчихи.

Любовь всей жизни Лидии – Алексей Косач. Благородный дворянин казался ей единственным идеальным мужчиной, исключением из общего правила, ведь по сравнению с ним остальные — негодяи. Ее ненависть к Кате была прямо пропорциональна любви к Алексею Косачу, и горе было, когда Вербицкая попала в распоряжение купчихи.

Во втором сезоне костюмированной драмы Крепостная главная антагонистка Лидия поплатилась за все свои грехи страшной смертью. Поместье настиг большой пожар, а сама Шефер оказалась в заключении.

Тогда смущенные зрители разделились на два лагеря: одни считали смерть купчихи заслуженной, другие жалели, что больше не увидят талантливую и привлекательную актрису в сюжете.

Накануне премьеры сериала Кріпосна. Жадана любов в сети появились снимки, на которых Ксения Мишина снова перевоплотилась в хорошо знакомый образ помещицы. Сеть мгновенно взорвалась комментариями: неужели Лидия Шефер жива?

Я что-то не помню эпизод, когда Лидия привязывала Китти у столба в конюшне и била плетью.

Может, и Лидия жива? — комментируют поклонники будущей премьеры.

Появится ли снова Лидия в сериале – пока загадка. Однако проект не отрицает, что в сюжет могут вернуться, казалось бы, уже умершие персонажи. Напомним, среди них не только Лидия Шефер, но и Григорий Червинский и Алексей Косач.

Таинственный бал посетила еще одна главная актриса драмы – Наталья Денисенко. Ее героиня – сексуальная, соблазнительная, уверенная актриса Нежинского театра Лариса Яхонтова. В третьем сезоне зритель увидит продолжение истории Петра и Ларисы, что стало открытым адюльтером.