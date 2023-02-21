За год полномасштабной войны с РФ в жизни украинцев многое изменилось, касается это и лексикона. После 24 февраля 2022 года в нашем языке появилось немало новых слов, описывающих военное настоящее.

Наверняка, каждый из нас, услышав слово град, думает не об атмосферных осадках в виде ледяных шариков, а когда речь идет про бавовну, то в мыслях возникает вовсе не текстильное волокно растительного происхождения. Появились в нашем лексиконе и более необычные слова, например — затридні, байрактарити, заукраїнити, чорнобаїти и многие другие.

Факты ICTV в Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, подготовили интересный тест на знание новых украинских слов, появившихся во время войны.

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Напомним, неологизмы – это новые слова или фразы, возникающие в языке для описания окружающей действительности. Некоторые из них приживаются на долгие годы, другие забываются и исчезают, поскольку на смену им приходят другие.

Совершенно нормально, что и во время полномасштабной войны новые слова появляются и выходят из употребления почти каждый день. Однако лучше запомнить неологизмы, зародившиеся в это тяжелое время, чтобы вспоминать их после нашей победы и делиться ими со следующими поколениями. Ведь все это – наша история.