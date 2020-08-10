Фильм украинского режиссера Станислава Капралова Let It Snow купила известная дистрибьюторская кинокомпания Lionsgate.

После получения прав на фильм его смогут увидеть зрители во всех кинотеатрах США, начиная с 22 сентября 2020 года.

Триллер с элементами хоррора Let It Snow рассказывает историю двух американцев, которые приезжают в Грузию покататься на сноубордах, а в горах за главной героиней начнет охотиться неизвестный мужчина на снегоходе.

Факты ICTV пообщались с режиссером и продюсером фильма Let It Snow и узнали, каково это — снять первый в Украине фильм, который попадет в американские кинотеатры.

Идея – превыше всего

Главный замысел фильма принадлежит режиссеру Станиславу Капралову. Он вдохновился фильмом Стивена Спилберга Дуэль (1971).

Успех этой работы (которая стала первым полнометражным фильмом Спилберга) позволил ему начать карьеру кинорежиссера.

Интересно, что Let it snow – также дебютный полный метр Станислава Капралова.

Как проходили съемки

Режиссер с восторгом рассказал, что съемочный процесс в горах Грузии был настоящим удовольствием и нелегким испытанием одновременно.

— С погодой нам повезло – был снег, туман, было холодно. Условия были тяжелые, однако это подчеркивает реалистичность картины. Актеры снимались по колено в снегу – это было очень тяжело физически. Перепады давления – съемочный день мог начаться на высоте 1 тыс. м, продолжиться на 3 тыс. м и закончиться на 2 тыс. м.

Такие условия нередко отражались на самочувствии съемочной команды.

— Бывало, шла кровь из носа, люди теряли сознание, — вспоминает Станислав Капралов.

Главная роль Иванки

Актрисой на главную роль в фильме была выбрана Иванна Сахно — голливудская актриса с украинскими корнями. Режиссер пояснил, что такой выбор очень помог во время съемок.

— Мне как режиссеру было легко с Иванкой, потому что она понимает украинский. Кроме этого, она – настоящий профессионал.

Экстремальные, ледяные условия часто влияли на качество съемок, однако Іванна Сахно не боялась никаких преград и почти везде снималась без всякой подстраховки.

— Все свои задачи она выполняла на высшем уровне. Иванка очень натерпелась — съемочная группа была тепло одета, а она была в легкой сноубордистской экипировке, бегала, лежала часами в снегу, без страховки ныряла в ледяную реку.

Съемки проходили в интенсивном режиме, поскольку Иванна Сахно имела напряженный и плотный график. Однако самое интересное произошло уже после съемок.

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Первый украинский фильм в американском кинопрокате

Продюсер фильма Лавренюк Сергей рассказал, что с самого начала работы над фильмом было согласовано стратегию – нужно ориентироваться на западный рынок.

Именно поэтому Let it snow – это англоязычный фильм.

— Конечно, мы планировали побороться за выход на международный рынок, но об Lionsgate даже и не мечтали.

Режиссер ленты добавляет, что сначала никто из съемочной группы не мог поверить, что такая известная компания заинтересовалась их работой.

— Для меня Lionsgate — это о культовом кино. Это Реквием по мечте, Пила, Шпион, который меня бросил (где также снялась Иванна Сахно), Адреналин, Американский психопат. После продажи прав на фильм я почувствовал искреннее восхищение.

Карантин вносит коррективы

Премьера фильма в США запланирована на 22 сентября, однако ввиду пандемии Covid-19 и приостановки работы американских кинотеатров, зрители, вероятно, смогут увидеть ленту лишь в онлайн-формате.

— Мы не знаем, что будет, мы ждем. Это может быть вариант онлайн-показов, но мы надеемся на прокат в кинотеатрах, потому что еще ни один украинский фильм не транслировали в американском кино.

Станислав Капралов убежден, что фильм станет хорошим началом пути к тому, чтобы уже в скором времени снять фильм в самом Голливуде.

Кроме США, фильм также успели приобрести в Японии, в странах бывшей Югославии (Балканы), Сингапуре, Греции, где зрители смогут посмотреть его в кинотеатрах.

— Нам важно, чтобы фильм нашел своего зрителя, чтобы он долго жил, а деньги мы заработаем позже, — заметил Сергей Лавренюк.

О современном украинском кино

С точки зрения кинематографа, Украина остается маленькой страной, убежден Станислав Капралов.

— Нам очень сложно самостоятельно выживать, нам нужны партнеры, другие рынки, нужно снимать фильмы на нескольких языках. У фильмов есть будущее, когда их смотрят. Нужно снимать так, чтобы фильм смогли посмотреть как можно больше людей.

Сейчас главной задачей украинского кино является создание рынка, ведь это способствует дальнейшему выходу киноработ за пределы Украины.

— Последние годы мы наблюдаем ожесточенную борьбу, которая превращается в высококачественный продукт. Тенденция выхода украинских фильмов на международный рынок все больше закрепляется с каждым годом, — добавляет Сергей Лавренюк.

Еще до своей премьеры фильм Let it snow уже стал частью истории украинского кино, а о его успехах будут свидетельствовать положительные отзывы критиков и, главное, желание зрителей посмотреть этот фильм снова.

Мнение Минкульта

Выход украинских фильмов на американский рынок — это важный шаг для развития кинодистрибьюторства, убежден министр культуры Александр Ткаченко.

Он также отметил положительную тенденцию: фильмы украинских режиссеров все чаще появляются в номинациях на международных кинофестивалях.

— Это уже становится системой. Ознакомление американцев с украинским кино открывает для нас приглашение инвестиций из Голливуда в Украину. Речь идет о совместном сотрудничестве, и такие шаги делают этот процесс возможным.

По мнению Ткаченко, украинское кино должно развиваться в трех направлениях: классическом коммерческом, съемках арт-хаусных фильмов и налаживании сотрудничества с платформами Netflix и Amazon.

Тогда с украинским кинематографом смогут познакомиться десятки тысяч новых зрителей, а инвестиции будут стимулировать украинскую экономику.

Анастасия Галкина

Наташа Тарчевская