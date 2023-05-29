С приходом лета нам всем хочется отдыха, поскольку именно эта пора ассоциируется с солнышком, загаром и любыми водоемами, где можно охладиться от жары. Также это время покрасоваться фигурой, ведь, посещая любые пляжи, мы надеваем купальники.

Пляжное одеяние может быть разнообразным — сдельным, раздельным, более закрытым или открытым, в общем — на любой вкус, цвет и предпочтения. Диктует свои тренды и мода, а потому Факты ICTV решили разобраться, какие модели актуальны в этом сезоне.

Модные купальники 2023

Одной из актуальных моделей в 2023 году, являются купальники с кольцами-вставками. Они могут быть тонкими или более толстыми, из металла или пластмассы. Обычно используются вместо шнуровки или застежек.

Спортивные купальники также в тренде. Эта модель часто имеет асимметричные бретели и цветовые блоки. Верх может быть полностью закрыт, однако это не исключает какие-то игривых вырезов или вставок.

Стоит присмотреться и к бикини с высокой талией. Сейчас выбор таких моделей разнообразен, а их силуэт имеет спортивный уклон, что делает их еще более удобными. Однако стоит понимать то, что такая модель более закрыта в области живота.

Мерцающие купальники переходят из предыдущих сезонов в этот.

Не стоит упускать из виду бикини с принтом в стиле ретро. Такие модели часто встречаются в силуэтах в винтажном стиле и создают атмосферу морской романтики.

Такой тренд особо актуален для поклонников цветочных мотивов.

Внимания достойны и сдельные купальники, для загара они мало подходят, но выглядят эффектно.

Высокие вырезы, глубокие декольте выглядят особо сексуально и привлекательно. Любите, чтобы тело больше было открыто — смотрите именно такие модели.

Выбор купальников огромен. Стоит выбирать тот, в котором в первую очередь вы чувствуете себя комфортно и который наиболее подходит вашей фигуре, подчеркивая все ее достоинства.