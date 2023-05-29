З приходом літа нам усім хочеться відпочинку, оскільки саме ця пора асоціюється із сонечком, засмагою та будь-якими водоймами, де можна охолодитися від спеки. Також це час покрасуватися фігурою, адже, відвідуючи будь-які пляжі, ми одягаємо купальники.

Пляжне вбрання може бути різноманітним – суцільним, роздільним, більш закритим або відкритим, загалом – на будь-який смак, колір і вподобання. Диктує свої тренди й мода, тому Факти ICTV вирішили розібратися, які моделі актуальні цього сезону.

Модні купальники 2023

Однією з актуальних моделей у 2023 році, є купальники з кільцями-вставками. Вони можуть бути тонкими або більш товстими, з металу або пластмаси. Зазвичай використовуються замість шнурівки або застібок.

Спортивні купальники також у тренді. Ця модель часто має асиметричні бретелі та кольорові блоки. Верх може бути повністю закритий, проте це не виключає якихось грайливих вирізів чи вставок.

Варто придивитися й до бікіні з високою талією. Нині вибір таких моделей різноманітний, а їхній силует має спортивний ухил, що робить їх іще зручнішими. Однак варто розуміти те, що така модель більше закрита в області живота.

Мерехтливі купальники переходять із попередніх сезонів у цей.

Не варто випускати з уваги бікіні з принтом у стилі ретро. Такі моделі часто зустрічаються в силуетах у вінтажному стилі та створюють атмосферу морської романтики.

Такий тренд особливо актуальний для шанувальників квіткових мотивів.

Уваги варті й суцільні купальники, проте для засмаги вони мало підходять, хоч і мають ефектний вигляд.

Високі вирізи, глибокі декольте мають особливо сексуальний і привабливий вигляд. Любите, щоб тіло більше було відкрите – розглядайте саме такі моделі.

Вибір купальників величезний. Варто обирати той, у якому насамперед ви впочуваєтеся комфортно та який найбільше підходить вашій фігурі, підкреслюючи всі її переваги.