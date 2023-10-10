Певица Анна Тринчер и ее муж Александр Волошин выполнили обещание, которое они давали своим подписчикам, и показали как выглядит их семейное гнездышко внутри.

В доме есть два этажа, большая гардеробная, просторный зал с панорамными окнами и камином, несколько туалетов и ванных комнат, терраса, двор с футбольным полем и всяким хозяйственным товаром.

— Почему я захотела именно здесь жить, потому что сам дом выглядит очень современно, — поделилась Анна Тринчер.

Александр Волошин показал комнату для собственного отдыха — с удобным креслом, компьютером для видеоигр и постерами спортивных кумиров. Отдельное внимание забрал на себя кот Усик. Хозяева признались, что из-за него им уже четыре раза приходилось вызывать химчистку дивана.

Сейчас смотрят

На протяжении видео Анна и Александр неоднократно обращают внимание на беспорядок в доме. В комментариях им за это досталось. Да и в целом некоторые подписчики от рум-тура оказались не в восторге. Кто-то переживает из-за отсутствия отопления на втором этаже, кто-то вообще считает такие экскурсии сейчас неуместными.

Во время войны как раз самое время похвастаться! Супер.

Не чувствуется семейного уюта. Может я чего-то не понимаю, но зачем такой большой дом, когда вас двое и то всегда ездите кто куда.

Все дорого-богато, а в доме срач.

Дом классный! Но как без отопления зимой на втором этаже?

Впрочем, среди поклонников пары немало и тех, кому понравился и просторный дом, и сама экскурсия, и, конечно, домашний любимец.