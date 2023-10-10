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Тринчер и Волошин устроили рум-тур по своему дому и нарвались на критику

10 октября 2023, 10:48
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Анна Трінчер і Олександр Волошин
Источник: Анна Тринчер

Певица Анна Тринчер и ее муж Александр Волошин выполнили обещание, которое они давали своим подписчикам, и показали как выглядит их семейное гнездышко внутри.

В доме есть два этажа, большая гардеробная, просторный зал с панорамными окнами и камином, несколько туалетов и ванных комнат, терраса, двор с футбольным полем и всяким хозяйственным товаром.

— Почему я захотела именно здесь жить, потому что сам дом выглядит очень современно, — поделилась Анна Тринчер.

Александр Волошин показал комнату для собственного отдыха — с удобным креслом, компьютером для видеоигр и постерами спортивных кумиров. Отдельное внимание забрал на себя кот Усик. Хозяева признались, что из-за него им уже четыре раза приходилось вызывать химчистку дивана.

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На протяжении видео Анна и Александр неоднократно обращают внимание на беспорядок в доме. В комментариях им за это досталось. Да и в целом некоторые подписчики от рум-тура оказались не в восторге. Кто-то переживает из-за отсутствия отопления на втором этаже, кто-то вообще считает такие экскурсии сейчас неуместными.

  • Во время войны как раз самое время похвастаться! Супер.
  • Не чувствуется семейного уюта. Может я чего-то не понимаю, но зачем такой большой дом, когда вас двое и то всегда ездите кто куда.
  • Все дорого-богато, а в доме срач.
  • Дом классный! Но как без отопления зимой на втором этаже?

Впрочем, среди поклонников пары немало и тех, кому понравился и просторный дом, и сама экскурсия, и, конечно, домашний любимец.

  • Порвал кот, который обосрал диван 4 раза.
  • Очень кайфово! Такие живые, кайфовые!
  • Очень ржачный рум-тур. Тупо все время смеялась, как смотрела.
  • Хорошо все продумано. Кто проектировал — мозги хорошо шарят.
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Анна Тринчер Будинок Александр Волошин
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