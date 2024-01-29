Американский рэпер Канье Уэст запретил своей жене Бьянке Цензори использовать соцсети. Таким образом артист хочет ее защитить.

Почему Канье Уэст заставил Цензори отказаться от соцсетей

Так, инсайдеры сообщают, что Канье не хочет, чтобы Бьянка общалась с другими в соцсетях, якобы помогая избежать негативных комментариев. Однако, это очередной способ изолировать ее от реальнорсти.

— У Бьянки всегда были социальные сети, и она была их активным пользователем. Но это изменилось, когда она вышла за Канье, — заявил инсайдер.

Считается, что он убедил ее в том, что она должна быть загадочной на фоне своей известности.

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Однако, друзья девушки считают, что Канье хочет контролировать ее появление в соцсетях, выложив ее оголенные фотографии в своем Instagram.

— Она носит то, что он хочет, ходит туда, куда он хочет, и делает то, что он хочет, потому что у нее действительно нет другого выбора. Из дизайнера она превратилась в жену, и за это не платят. Она в ловушке, — заявили друзья Бьянки.

Музыкант очень любит удивлять публику своими действиями — недавно стало известно, что Канье Уэст заменил свои зубы титановыми протезами. Известно, что такая услуга ему обошлась в около $850 тыс.