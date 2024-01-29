Американський репер Каньє Вест заборонив своїй дружині Б’янці Цензорі використовувати соцмережі. Таким чином артист хоче її захистити.

Чому Каньє Вест змусив Цензорі відмовитися від соцмереж

Так, інсайдери повідомляють, що Каньє не хоче, щоб Б’янка спілкувалася з іншими в соцмережах, нібито допомагаючи уникнути негативних коментарів. Однак, це черговий спосіб ізолювати її від реальнорсті.

– У Б’янки завжди були соціальні мережі, і вона була їхнім активним користувачем. Але це змінилося, коли вона вийшла за Каньє, – заявив інсайдер.

Вважається, що він переконав її в тому, що вона має бути загадковою на тлі своєї відомості.

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Однак, друзі дівчини вважають, що Каньє хоче контролювати її появу в соцмережах, виклавши її оголені фотографії у своєму Instagram.

– Вона носить те, що він хоче, ходить туди, куди він хоче, і робить те, що він хоче, тому що у неї дійсно немає іншого вибору. З дизайнера вона перетворилася на дружину, і за це не платять. Вона в пастці, – заявили друзі Б’янки.

Музикант дуже любить дивувати публіку своїми діями – нещодавно стало відомо, що Каньє Вест замінив свої зуби титановими протезами. Відомо, що така послуга йому обійшлася в близько $850 тис.