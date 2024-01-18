Дороже бриллиантов: Канье Уэст заменил все свои зубы титановым протезом

Американский музыкант Канье Уэст заменил свои зубы титановыми протезами. Апгрейдом своего тела певец и дизайнер похвастался в Instagram.

Как Канье Уэст выглядит с протезами вместо зубов

Так, в соцсети он показал, как титановые вставки выглядят во рту. Никаких подробностей музыкант не рассказал, но сравнил себя со злодеем из фильмов Джеймса Бонда — Челюстями, который появлялся в нескольких картинах Бондианы.

И хотя Канье не раскрыл цену, инсайдер уверяет, что новые “зубы” стоят дороже бриллиантов — около $850 тыс. Их разработкой занимался сам Уэст.

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Операцию провел доктор Томас Коннелли из Беверл-Хилз.

— С Канье было приятно работать на каждом этапе процесса. Его видение уникального искусства выходит за рамки стоматологического прогресса, — признался Томас.

Это не первый эксперимент Уэста с зубами — в 2010 году рэпер показал бриллиантовые и золотые импланты в своих зубах на нижней челюсти. Тогда певец признался, что заменил весь нижний ряд для смены образа.

Впрочем, некоторые звезды соглашаются на изменение своего тела не ради красоты. Известно, что короля Великобритании Чарльза III прооперируют в ближайшее время. Все из-за того, что у монарха увеличилась простата.