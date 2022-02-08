Между известной украинской певицей и продюсером Натальей Могилевской и трансгендерной певице Зи Фамелу (экс-Зианджа, Борис Апрель) разгорелся скандал.

Дело в том, что, когда Зи Фамелу была еще Борисом Апрелем (певец сделал операцию по смене пола в 2014 году), она была подопечной Натальи на второй Фабрике звезд. Могилевская выступала продюсером проекта. А происходило это все в далеком 2008 году.

Все началось в декабре 2021 года, когда Зи Фамелу обвинила известных звезд шоу-бизнеса – Макса Барских, Алана Бадоева и Наталью Могилевскую — в травле, а также в том, что они намеренно портили ее карьеру.

По ее словам, они издевались как морально, так и физически. Мол, Наталья Могилевская травила ее из-за веса, Макс Барских вылил чай на лицо, а режиссер Алан Бадоев специально снял плохой клип для нее.

По ее словам, звезды так себя вели из-за зависти, мол, чтобы устранить сильного конкурента.

Также из-за бодишейминга она принимала таблетки, в которых был амфетамин.

Два месяца Наталья Могилевская не реагировала на эти обвинения, однако в результате таки решилась высказаться.

В комментарии Светской жизни Могилевская отметила, что обычно на нее обижаются именно те артисты, которым не удалось добиться успеха и осуществить мечты.

— Боря просто всегда был очень эмоциональным человеком. Что-то, возможно, придумал, что-то ему показалось. Возможно, это все огромная обида, что не сложилось так, как мечталось, – заявила продюсер.

В Instagram она опубликовала большой пост о том, что запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией.

— Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда и нигде. Потому странно обвинять меня в буллинге за полноту. Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел. Поэтому, основная проблема всего офиса была: Как Борю накормить? — поделилась Могилевская.

По ее словам, Боря всегда ходил обиженным на всех, а также ему казалось, что вокруг крутят заговоры.

— Поэтому самая большая радость была, когда Боря расслаблялся и улыбался, а не находился в оборонительной позиции. Тогда у нас с ним было много теплых минут. И таких приятных моментов в моей памяти больше, чем недопонимания и ошибок, которые, несомненно, в отношениях делают все, — добавила продюсер.

Со своей стороны, Наталья Могилевская говорит, что она наоборот отстаивала участие Бориса Апреля на Фабрике звезд.

— Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией, — отметила Наталья.

Также она добавила, что хочет познакомиться уже с Зи Фамелу.

— Но я тебя очень прошу, не нападай на меня. Ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю — говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе, — подытожила продюсер.

На новые заявления Могилевской Зи Фамелу не стала молчать, а выкатила ряд историй в Instagram, в которых отметила, что не чувствует обиды и не держит зла на народную артистку.

Вторая Фабрика звезд, на которой продюсером была Наталья Могилевская, подарила чуть ли не самое большое количество молодых звезд. Так, победитель Фабрики Владимир Дантес вместе с товарищем Вадимом Олейником пели в дуете, а сейчас занимаются сольными карьерами.

Алиса Тарабарова, Регина Тодоренко, Лина Мицуки, Елена Кушниренко стали первым составом популярной группы Real O. Сейчас Тарабарова развивает сольную карьеру, Регина сменила профиль на телеведущую.

Влад Дарвин пишет песни половине украинского шоу-бизнеса и выпускает собственные треки. А об успехе карьеры Макса Барских не возникает вообще вопросов.

Поэтому, в целом, все артисты, которые хотели действительно заниматься музыкой и карьерой в шоу-бизнесе, продолжили этот путь.