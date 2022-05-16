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Kalush Orchestra уже в Украине! Как победителей Евровидение поздравляли на родине

16 мая 2022, 21:38
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Kalush Orchestra уже в Украине! Как победителей Евровидение поздравляли на родине

Победители Евровидения 2022 группа Kalush Orchestra вернулась в Украину. Первыми ребят лично приветствовали пограничники.

— Самую известную розовую панамку заметили на украинской границе. Победители Евровидения Kalush Orchestra уже в Украине! А еще подарили фронтмену группы зеленый берет. Знаем, что он оценит, — отметили в ДПСУ.

Также служба опубликовала видео того, как музыкантов встречают с цветами и подарком.

Кроме того, на границе Kalush Orchestra ждали поклонники с флагами. Музыканты порадовали многих спев свою победную песню с пограничниками и яворовской молодежью.

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