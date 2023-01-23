Украинский певец Julik (Назарий Гук) благодаря благотворительным концертам в Италии собрал деньги на покупку кареты скорой помощи для медиков, которые героически спасают жизни бойцам ВСУ и мирным жителям.

В тур артист отправился с заслуженным артистом Украины Андреем Залиско. Вместе они провели два вечера – в Неаполе и Милане.

– Победный тур доказывает, что украинцы – самая стойкая нация мира! Мудрая, целеустремленная и как всегда родная! В Италии нам удалось собрать средства для покупки скорой помощи для медиков, которые героически спасают жизнь нашим бойцам ВСУ. Уже через две недели скорая медицинская помощь направится спасать жизнь тем, кого мы можем благодарить за мирное небо над головой. Я хочу поблагодарить каждого, кто своим присутствием, донатами приобщился к этому делу, а также организаторам, делающим фантастические вещи! Впереди больше – вместе работаем на победу Украины! Слава Украине! – написал Julik.

Julik собрал на карету скорой помощи во время концертов в Италии / 4 images

Сейчас смотрят

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.