Julik зібрав на карету швидкої під час концертів в Італії

Український співак Julik (Назарій Гук) завдяки благодійним концертам в Італії зібрав гроші на купівлю карету швидкої допомоги для медиків, які героїчно рятують життя бійцям ЗСУ та мирним мешканцям.

У тур артист вирушив із заслуженим артистом України Андрієм Заліском. Разом вони провели два вечори – в Неаполі та Мілані.

– Переможний тур доводить, що українці – найнезламніша нація світу! Мудра, цілеспрямована та як завжди рідна! В Італії нам вдалось зібрати кошти для купівлі швидкої медичної допомоги для медиків, які героїчно рятують життя нашим бійцям ЗСУ. Вже за два тижні швидка медична допомога попрямує рятувати життя тим, кому ми можемо завдячувати мирним небом над головою. Я хочу подякувати кожному, хто своєю присутністю, донатами долучився до цієї справи, а також організаторам, які роблять фантастичні речі! Попереду більше – разом працюємо на перемогу України! Слава Україні! – написав Julik.