Певица Jerry Heil презентовала песню Кохайтеся, чорнобриві и клип к ней.

Это не просто песня-мем, но мантра каждого украинца, слова которой взяты из стихотворений легендарного Тараса Шевченко. Приятно удивит в начале песни и панчлайн от президента Владимира Зеленского, со слов которого начинается трек.

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— Мне кажется, в нашей стране никто не делает такие мощные панчлайны, как наш президент, который даже сейчас, несмотря на свой статус, время от времени позволяет себе шутить и очень точно это делает… Поэтому мы взяли и вырезали кусок его речи, где он обращается к народу Украины и призывает нас объединяться, — сказала Jerry Heil.

В клипе к песне певица использовала кадры из фильма Москаль-чародей, в котором главную роль сыграла Руслана Писанка.

— Я взяла за цель использовать материалы забытых украинских киноматериалов, чтобы возрождать в памяти украинцев и напоминать о замечательных творцах, внесших вклад в нашу культуру. Когда решилось, что песни быть, начала поиски и нашла эту ленту с Русланой Писанкой в ​​главной роли. Все было идеально: гордая фигура независимой украинской женщины, дурачок-москаль — будто визуальная трансляция завещания Шевченко, — отметила Jerry Heil.

Изначально трек возник как ТікТок-забава, чтобы поднять настроение себе и украинцам, а превратился в полноценную песню, поскольку собрал в соцсети уже более 12 тыс. пользовательских видео, суммарно конвертируемых в десятки миллионов просмотров еще до официального релиза.