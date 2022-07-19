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Претензия на Грэмми: Jerry Heil спела Kupala в дуэте с мамой

19 июля 2022, 17:36
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Jerry Heil

Jerry Heil спела хит Kupala вместе со своей мамой Людмилой. Дуэт записали на расстоянии, а затем смонтировали в одно видео.

– Фитонула с мамочкой на расстоянии! Как вам дует? Претензия на дуэт года на Грэмми, я считаю! – заметила Jerry Heil.

Подписчикам семейное исполнение песни понравилось:

  • У меня мурашки от вас!
  • Ой крутяк какой! Дай полноценный фит с мамой!
  • Яна, вы гений монтажа. Талантливый человек – талантлив во всем!
  • Фантастически!
  • Просто вау!
  • Тетя Лю шкварит так, что Грэмми не хватит! Гены – это не крокодилы!
  • Господи, как красиво!

Напомним, трек Kupala в исполнении Jerry Heil, Alyona Alyona и немецкой певицы Ela представили 6 июля. Клип создали на основе фрагментов, снятых в легендарной киностудии Довженко 50 лет назад. В видео использованы кадры из фильма Вечер на Ивана Купала в 1968 году.

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К слову, Jerry Heil уже не первый раз поет с мамой. Ранее они растрогали сеть исполнением украинской песни Ой у вишневому саду. 

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Jerry Heil Івана Купала
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