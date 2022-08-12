Співачка Jerry Heil презентувала пісню Кохайтеся, чорнобриві та кліп до неї.

Це не просто пісня-мем, а мантра кожного українця, слова якої взяті із віршів легендарного Тараса Шевченка. Приємно здивує з початку пісні й панчлайн від президента Володимира Зеленського, зі слів якого розпочинається трек.

Зараз дивляться

– Мені здається, в нашій країні ніхто не робить такі потужні панчлайни, як наш президент, який навіть зараз, незважаючи на свій статус, час від часу дозволяє собі жартувати і дуже точно це робить… Тому ми взяли та вирізали шматок його промови, де він звертається до народу України та закликає нас об’єднуватися, – сказала Jerry Heil.

У кліпі до пісні співачка використала кадри з фільму Москаль-чарівник, в якому головну роль зіграла Руслана Писанка.

– Я взяла за мету використовувати матеріали забутих українських кіноматеріалів, щоб відроджувати в пам’яті українців і нагадувати про чудових творців, які зробили внесок у нашу культуру. Коли вирішилося, що пісні бути, почала пошуки та знайшла цю стрічку з Русланою Писанкою в головній ролі. Все було ідеально: горда фігура незалежної української жінки, дурник-москаль – ніби візуальна трансляція заповіту Шевченка, – зауважила Jerry Heil.

Спочатку трек виник як ТікТок-забава, щоб підняти настрій собі й українцям, а перетворився на повноцінну пісню, оскільки зібрав у соцмережі вже понад 12 тис. користувацьких відео, сумарно конвертованих у десятки мільйонів переглядів ще до офіційного релізу.