В субботу, 3 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение 2024. Жюри и зрители выберут, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Мальме (Швеция).

Финал Нацотбора на Евровидение 2024: где смотреть

Трансляция финала начнется 3 февраля в 18:00 после предшоу, которое стартует в 17:30. Украинцы смогут посмотреть Нацотбор на Евровидение 2024:

на телеканале Суспільне Культура;

на сайте Суспільне Культура

на Facebook-страницах Суспільного и Евровидение Украина

на сайте Евровидение в Украине

в приложении Дія, выбрав Дія.ТБ и канал Суспільне Культура HD.

Также трансляцию можно будет слушать на Радіо Промінь.

Сейчас смотрят

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 состоится без зрителей в формате телевизионного концерта. Организаторы не разглашают место проведения из соображений безопасности.

Победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительское онлайн-голосование будет проходить в приложении Дія. В состав жюри войдут Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец.

За право представлять Украину на Евровидении 2024 будут соревноваться 11 участников. Все песни и порядок выступлений финалистов — смотрите в нашем материале.