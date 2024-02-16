Датский режиссер Дэвид Питер Хенсен снимает документальный фильм об украинской группе Антитела. Этот проект в очередной раз напомнит миру о войне, которая идет в Украине, и о несокрушимых людях, которые защищают собственную свободу и родную землю.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Дэвид Питер Хенсен рассказал, с чего началась работа над фильмом, о чем он будет, и что поразило его в Украине и украинцах.

Воспоминания о начале полномасштабной войны и желание обратиться к миру

— Как у вас появилась идея снять фильм о группе Антитела?

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— Я родом из Дании, но живу в Нью-Йорке, и как только началось полномасштабное вторжение, я начал смотреть в новостях, так же как и весь мир, что происходит у вас. Тогда я начал искать возможности начать работу над фильмом об Украине. Я просмотрел множество новостей, статей и другой информации. Так увидел клип группы Антитела, участники которой пошли защищать свою страну.

И тогда я сказал: “Это интересно, это хорошая история!”. Поэтому я связался с моим продюсером в Украине, а он — с группой. Сначала мы хотели сделать короткометражную документалку, но после нашей первой поездки сюда на три недели, я понял, что эта история гораздо больше — мы должны сделать более длинный фильм.

О чем будет фильм Дэвида Питера Генсена

— Какие события лягут в основу проекта?

— Это фильм, конечно, об Антителах, но это фильм и о том, как известная группа поставила карьеру на паузу и стала на защиту страны. Это фильм о внутренней борьбе, когда человек делает выбор: быть на передовой или использовать музыку для распространения информации о войне в Украине.

Также это рассказ об истории любви между фронтменом группы Тарасом Тополей и его женой Еленой, которая была очень далеко от него.

Это музыкальная документальная история, но это и события войны, через которую вы все проходите. Поэтому идея фильма — использовать музыку, группу и военный фон, чтобы показать выбор, с которым сталкиваются украинцы: продолжать или бросать карьеру, использовать карьеру для распространения информации о событиях или стать солдатом в этой войне.

— Что вас поразило в Украине?

— Меня поразила доброжелательность украинцев, ваше гостеприимство и главное — как нация объединилась, чтобы бороться в этой войне.