Звезда сериала Беверли-Хиллз 90210 Джейсон Пристли в начале своей карьеры довольно тесно общался с Брэддом Питтом. Ведь они были соседями по комнате, поэтому у него осталось немало воспоминаний.

Джейсон Пристли вспомнил, как долго Брэд Питт мог прожить без душа

У ребят было соревнование, суть которого заключалась в том, кто сможет дольше продержаться без похода в душ.

— Я вспоминаю об этом сейчас и говорю себе: “Чувак, это отвратительно, о чем ты думал?” — признался Пристли.

Он отметил, что Питт всегда побеждал. Актер убежден, что его бывший сосед больше так не делает, однако в свое время он мог “долго не мыться”.

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По словам Джейсона Пристли, квартиру они снимали вместе с еще одним парнем в не слишком уютном районе Лос-Анджелеса. Причем Питт начал жить с ними случайно. Пристли просто как-то вернулся домой и увидел “высокого худощавого парня”, спавшего в его кровати. Несмотря на то, что Брэд Питт был незваным гостем, им удалось найти общий язык, и он стал третьим жильцом двухкомнатной квартиры.

— Мы все были без денег и жили на лапше быстрого приготовления, пиве и сигаретах, — писал в своих мемуарах Пристли.

Так они жили, пока Джейсон не прошел кастинг в Беверли-Хиллз 90210, а Брэд не получил свою судьбоносную роль в фильме Тельма и Луиза 1991 года. Чем большего успеха они достигали, тем меньше времени проводили вместе.

— Наши карьерные пути разошлись, и мы потеряли связь друг с другом. Брэд снимался в кино по всему миру, а я застрял на одном месте, привязанный к телешоу. И это было во времена, когда еще не было компьютеров, — поделился актер.

Пристли добавил, что из-за славы они прекратили общаться и с другими своими старыми друзьями.