Зірка серіалу Беверлі-Гіллз 90210 Джейсон Прістлі на початку своєї карʼєри доволі тісно спілкувався з Бреддом Піттом. Адже вони були сусідами по кімнаті, тож він має чимало спогадів.

Джейсон Прістлі пригадав, як довго Бред Пітт міг прожити без душу

У хлопців було змагання, суть якого полягала в тому, хто зможе довше протриматися без походу в душ.

– Я згадую про це зараз і кажу собі: “Чуваче, це огидно, про що ти думав?” – зізнався Прістлі.

Він зазначив, що Пітт завжди перемагав. Актор переконаний, що його колишній сусід більше так не робить, проте свого часу він міг “довго не митися”.

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Джейсон Прістлі розповів про дружбу з Бредом Піттом

За словам Джейсона Прістлі, квартиру вони винаймали разом зі ще одним хлопцем у не надто затишному районі Лос-Анджелеса. Причому Пітт почав жити з ними випадково. Прістлі просто якось повернувся додому і побачив “високого худорлявого хлопця”, що спав у його ліжку. Попри те, що Бред Пітт був непроханим гостем, їм вдалося порозумітися, тож він став третім мешканцем двокімнатної квартири.

– Ми всі були без грошей та жили на локшині швидкого приготування, пиві та цигарках, – писав у своїх мемуарах Прістлі.

Так вони жили, поки Джейсон не пройшов кастинг у Беверлі-Гіллз 90210, а Бред не отримав свою доленосну роль у фільмі Тельма і Луїза 1991 року. Що більшого успіху вони досягали, то менше часу проводили разом.

– Наші кар’єрні шляхи розійшлися, і ми втратили зв’язок один з одним. Бред знімався в кіно по всьому світу, а я застряг на одному місці, привʼязаний до телешоу. І це було в часи, коли ще не було комп’ютерів, – поділився актор.

Прістлі додав, що через славу вони припинили спілкуватися й з іншими своїми старими друзями.