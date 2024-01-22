Британский актер Джейми Дорнан едва не погиб во время отпуска. Звезду 50 оттенков серого госпитализировали в больницу в Португалии.

Джейми Дорнан чуть не погиб из-за ядовитой гусеницы

Джейми Дорнан оказался в больнице после того, как во время отдыха в Португалии с другом Гордоном Смартом у него возникли симптомы сердечного приступа. Как оказалось, во время игры в гольф они получили ожоги от гусеницы.

Плохо стало двоим. Так, Смарт почувствовал покалывание в левой руке и щекотку, а у Джейми стали неметь конечности.

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— Оказывается, что на полях для гольфа на юге Португалии водятся гусеницы, которые убивают животных, людей и вызывают сердечные приступы у мужчин за 40. Мы наткнулись на волосатых токсичных гусениц, и нам очень повезло, что мы остались живы, — поделился друг актера.

Стоит отметить, что эти насекомые имеют тысячи волосков, каждый из которых содержит токсичный для других существ белок.