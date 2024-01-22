Британський актор Джеймі Дорнан ледь не загинув під час відпустки. Зірку 50 відтінків сірого госпіталізували до лікарні в Португалії.

Джеймі Дорнан ледь не загинув через отруйну гусеницю

Джеймі Дорнан опинився в лікарні після того, як під час відпочинку в Португалії з другом Гордоном Смартом у нього виникли симптоми серцевого нападу. Як виявилося, під час гри в гольф вони отримали опіки від гусениці.

Погано стало двом. Так, Смарт відчув поколювання в лівій руці та лоскот, а в Джеймі почали німіти кінцівки.

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– Виявляється, що на полях для гольфу на півдні Португалії водяться гусениці, які вбивають тварин, людей і спричиняють серцеві напади в чоловіків за 40. Ми натрапили на волохатих токсичних гусениць, і нам дуже пощастило, що ми залишилися живі, – поділився друг актора.

Варто зазначити, що ці комахи мають тисячі волосків, кожен із яких містить токсичний для інших істот білок.