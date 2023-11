Американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето покорил 102-этажный небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг (Empire State Building) в Нью-Йорке.

Артист поднялся на высоту более 381 м, чтобы объявить о мировом туре группы, который продлится с марта по сентябрь 2024 года.

Тур пройдет в поддержку последнего альбома It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day.

Сейчас смотрят

Джаред Лето покорил Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке

Во время подъема Джаред Лето был в полном альпинистском снаряжении с веревками, которые страховали его, если бы он вдруг потерял равновесие.

— Честно говоря, я был больше взволнован, чем раздражен. Но я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это было намного труднее, чем я думал, — сказал артист.

Лето признался, что покорение Эмпайр-Стейт-Билдинг было важным пунктом в его списке желаний.

— Невероятно наблюдать, как восходит солнце над городом, который так много для меня значит. С детства Нью-Йорк символизировал место, куда вы отправляетесь, чтобы осуществить свои мечты. В детстве я хотел быть артистом, и Нью-Йорк был тем местом, куда вы отправляетесь, чтобы стать артистом. И Эмпайр-Стейт-Билдинг всегда был для меня таким символом, — сказал Джаред.

Музыкант стал первым человеком в мире, который законно поднялся на вершину Эмпайр-Стейт-Билдинг. В 1994 году Ален Робер покорил здание несанкционированно.

Ранее Джаред Лето взбирался на стены отеля в Берлине без страховки и прыгал с тарзанки на сцену перед тысячами зрителей на концерте 30 Seconds to Mars.