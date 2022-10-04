Джамала вибула з польських Танців з зірками

Співачка Джамала залишила проєкт Танці з зірками в Польщі. Артистка в шостому прямому ефірі станцювала румбу зі своїм напарником Яцеком Йешке, проте їм не вдалося підкорити суддів.

Темою випуску були популярні пісні з кінофільмів. Джамала постала на сцені в легкій зеленій сукні. Варто відзначити, що на підготовку до танцю вплинула застуда виконавиці.

– Тепер танцюємо щоразу двічі. Першою була румба, і я точно її не скоро забуду… Такий непростий танець прийшов до мене в комплекті з застудою. Але нічого, гартуємося і віримо в краще, – написала Джамала в Instagram.

Судді польського проєкту поставили парі лише 30 балів із 40 можливих. Співачка з партнером опинилися в таблиці учасників другими з кінця. За право залишитися в Танцях з зірками Джамала і Яцек змагалися з іншою парою, яка і залишилася в шоу.

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Нагадаємо, раніше Джамала говорила, що мета участі в польських Танцях з зірками – можливість нагадати про дім, про мільйони людей, що страждають, і важливість їх підтримки.

Крім того, в шоу збирали гроші для допомоги українцям.